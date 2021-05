Antonio Herraiz: "Sánchez habla de vacunación pero hay 2 millones que siguen en el limbo por AstraZeneca"

El galimatías judicial que ha dejado el fin del estado de alarma suma hoy un nuevo pronunciamiento. Es el del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El gobierno foral, en manos del PSOE, quería mantener el toque de queda. La idea era impedir los botellones pero terminaba afectando también a la hostelería. Qué les ha dicho el TSJ. Que no avala el toque de queda porque es desproporcionado. Tampoco ratifica el horario de cierre de las terrazas a las diez de la noche, porque es una medida ligada al toque de queda.

Una resolución más que confirma lo que los expertos en derecho ya habían adelantado. Si el Gobierno no asume su responsabilidad ejecutiva y se la pasa a los jueces, habrá comunidades que podrán mantener el toque de queda como Valencia o Baleares y otras como País Vasco, Canarias y ahora Navarra cuyos TSJ les han dicho que no. Hoy el presidente del gobierno ha vuelto a repetir el mismo mensaje. Dice Sánchez que las CCAA tienen las herramientas legales suficientes para imponer restricciones. Que Sánchez se lo diga a la presidenta Navarra o al lehendakari. Pero no sólo eso, el presidente hoy no ha entrado en la opción de modificar la ley. Lo apuntó su ministro de Justicia y luego se echó para atrás. El discurso preferido de Pedro Sánchez es el de las vacunas: “Quiero ser claro. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación, vacunación”.

Habla de vacunas pero a los dos millones que están esperando la segunda dosis de AstraZeneca no les aclarara nada.

Y hoy estamos en las calles de Lorca, en Murcia. Se cumplen diez años del terremoto que dejó 9 muertos, más de 300 heridos y cientos de hogares destruidos. En Mediodía Cope hemos conocido a Mari. Tiene 47 años. La tarde del terremoto estaba en el interior de una peluquería en la que trabajaba. Una clienta, por la inercia, por el terror del momento, le sacó a la calle. Según ella: “Me han pintado la prótesis, me han hecho un dibujo chulísimo, como un tattoo y representa parte de mí. Médicos, ortopédicos, servicios sanitarios, me dan un aliento de vida, una ilusión, porque gracias a ellos estoy aquí. Lo que agradezco y lo que me ayuda a seguir día a día. Y mi familia, evidentemente, y sobre todo y ante todo, es lo primordial”.

Sobre su pierna cayeron cascotes y escombros. Perdió la pierna y estuvo dos meses en el hospital. Vive con su marido y sus dos hijos y cada día se levanta pensando en la suerte que tuvo aquella tarde del 11 de mayo del 2011.

Y hoy hemos vuelto a las calles de Lorca para recordar a los fallecidos y a todos los que, como Mari, salvaron su vida casi de milagro.