Antonio Herraiz:"EEUU ha dado el paso y en Europa urge vacunar a los adolescentes"

El plan de vacunación tiene hoy una importante novedad que llega desde Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas han autorizado el suministro de la vacuna de Pfizer a adolescentes de 12 a 15 años. Es una decisión que ya recibió el visto bueno en Canadá y que en el caso de EEUU puede beneficiar a 17 millones de menores.

Y la pregunta inmediata es: ¿Y en España qué? Pues en España tocará esperar a que Sanidad mueva ficha. No lo hace con especial diligencia. Lo hemos visto en el caso de AstraZeneca. Se están tomando su tiempo mientras cerca de 2 millones de profesores, policías, guardias civiles y bomberos siguen ahí en el limbo. Se pusieron la primera dosis, pero no les dicen nada de la segunda. Hay comunidades, como Andalucía, que ya han abierto el melón. Si el Gobierno de Sánchez no toma una decisión urgente, permitirá la vacunación voluntaria con AstraZeneca.

¿Y con los adolescentes qué? A esperar también. El que espera desespera. Sobre todo escuchando la opinión de los expertos. Aquí pasa un poco con lo de AstraZeneca. La vacunación es segura y cuanto antes se vacune a los adolescentes, mejor. Francisco Álvarez es coordinador de vacunas en la Asociación Española de Pediatría: "Puede haber ingresos en los hospitales, en la UVIs, y también puede haber muertes, entonces por un principio ético deberían de vacunarse y el segundo es un principio epidemiológico".



Hoy Sánchez ha vuelto a hablar de vacunación, pero lo hace en genérico y de lo que está por llegar, pero sin aclarar lo pendiente.

Y hoy la Iglesia Católica ha presentado su memoria anual de actividades. Es un exhaustivo informe que refleja la implicación y el trabajo que realiza con la sociedad. Los datos son del año 2019 y es una de las radiografías que mejor refleja la realidad. Te puedo hablar de los cuatro millones de personas a los que la Iglesia dio soporte. Algunas ya estaban en esa situación de exclusión, pero hay muchas que, de repente, la vida les da un giro y se ven obligados a pedir ayuda por primera vez. Ahí es donde se encuentran con el soporte de la Iglesia.

Todo esto se ha multiplicado durante la pandemia. Lo saben bien en la Asociación Confía. Es un grupo de voluntarios que en abril comenzó a fabricar EPIs y batas de protección para los sanitarios. No había. A medida que en los hospitales llegó el material que les mandaba la administración, ellos aprovecharon la red que habían tejido y comenzaron a repartir comida. Empezaron con toneladas de alimentos frescos que repartían a los más vulnerables. Javier Pereda es el coordinador de Confía: "Nos hermanamos en un proyecto junto con "Bocatas". Ellos se encargan de latas, botes, etc. Nosotros nos encargamos de comida preparada. "Confía" reparte a día de hoy 5.000 raciones de comida semanales en diferentes puntos de la comunidad de Madrid".



Y ahí está el soporte de la Iglesia. Con todo tipo de organizaciones de voluntarios que a pie de calle trabajen para que nadie se quede tirado. Y esto sí que no es un eslogan.