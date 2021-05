Antonio Herraiz: "El galimatías jurídico era previsible y lo sabía el Gobierno”

Primer día laborable sin el estado de alarma y con un galimatías jurídico al que seguimos sumando novedades. Lo último ha llegado del Superior de Justicia de Navarra. La fiscalía de este tribunal no respalda el toque de queda y los jueces deberán decidir si lo avalan o no. En principio mañana.

Hay dos comunidades que sí tienen el visto bueno para imponer toque de queda. Baleares y Comunidad Valencia, pero en el caso de Navarra -si siguen el criterio de la fiscalía-, en el País Vasco o en Canarias no. Hay que estar pendientes de Canarias porque el Gobierno de esta comunidad está en contra de lo que ha dicho su Tribunal Superior de Justicia, que no acepta el toque de queda sin estado alarma. El Ejecutivo canario va al Supremo para que lo resuelva.

A partir de aquí se amontonan las dudas. ¿Esa resolución del Alto Tribunal sentará doctrina? ¿Qué pasa si el Supremo avala la imposición del toque de queda? ¿Y si dice que sin estado de alarma es imposible? Pues la respuesta de Canarias sólo afectaría a Canarias. El resto tendrían que presentar el mismo recurso y, ahí, todo indica que iría en la misma dirección. Lo ha dicho en Herrera en COPE Isabel Álvarez, que es profesora de Derecho Constitucional en la universidad de Comillas: “En principio se recurrirán aquellas decisiones que establezcan lo que no sea acuerdo, aquellas que están diciendo que no. Y el Tribunal Supremo dictaminará sobre esas resoluciones, no sobre las demás”.

El problema era previsible. Pasando a los jueces las decisiones del Ejecutivo se iban a dar situaciones diferentes.

Y viendo la que se ha montado, el Gobierno apunta ahora que está dispuesto a cambiar la ley para suplir el estado de alarma. Ha tenido muchos meses para hacerlo, pero hasta que ha llegado el problema y han pasado las elecciones de Madrid -aquí está la clave- no se han decidido a hacerlo.

Las imágenes que hemos visto durante este fin de semana en todas las ciudades eran también previsibles. Ahí entra en juego la responsabilidad de cada uno. No nos podemos permitir más pasos para atrás. Y las celebraciones sin mascarilla, sin guardar distancia, no ayudan. Por eso es importante recordar lo que todavía se vive en las UCI. Y lo que han sufrido. Lo ha hecho hoy en Herrera en COPE, Meritxell, enfermera de la UCI del Hospital San Pau de Barcelona: “Estos meses han sido muy duros. Sufrimos por los pacientes, por la familia, por nosotros. Por nuestras familias, muchos los pasamos separados de nuestras familias para no infectar. Yo estoy separada y tengo dos hijas y se las tuvo que llevar su padre, estuve dos meses sin poder verlas, fue horroroso. Cuando dijeron que volvía otra ola yo lo pasé muy mal”.

Y esta realidad, aun con una incidencia menor, sigue. Por eso no está demás recordar lo evidente: que no hay estado de alarma pero el coronavirus sigue.