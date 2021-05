Antonio Herraiz: “En el PSOE terminarán borrando todo lo que huela a felipismo”

España afronta las últimas horas del estado de alarma. El domingo se abre una nueva etapa después de casi 200 días que es lo que ha durado este segundo periodo de la pandemia con restricciones severas.

¿Qué vas a poder hacer a partir del domingo que ahora mismo tienes prohibido? Hay dos cuestiones. La primera es que te vas a poder mover libremente por toda España. La mayoría de comunidades autónomas han mantenido el cierre perimetral durante este período. Madrid estaba abierto, pero las opciones de movilidad eran muy reducidas porque sus vecinos y los vecinos de sus vecinos tenían echado el cierre. Han podido moverse con las islas y poco más. Todas levantan el cierre perimetral, incluido el País Vasco, que querían mantenerlo pero no ha recibido el aval de su Tribunal Superior de Justicia. Directamente, porque no tienen competencias, lo ha contado en Mediodía COPE, Isabel Álvarez Vélez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas-ICADE: "Es que no tienen competencia. Están afectándose derechos, derechos fundamentales, por tanto no pueden verse afectados por decisiones que se tomen en las comunidades autónomas. Lo que se está haciendo es buscar con carácter previo la autorización judicial. Salvar cualquier tipo de duda o de ilegalidad que pueda haber".

Además de movernos libremente por toda España. ¿Qué más vas a poder hacer que hasta ahora no podías? Pues estar en la calle hasta la hora que quieras. La mayoría de las comunidades autónomas también suprime el toque de queda. Hay cinco que quieren mantenerlo. Son Baleares y comunidad valenciana, que cuentan con el aval de la Justicia, Navarra, Melilla y Canarias.

Este es el panorama general, que entra en vigor del sábado al domingo aunque Extremadura se adelanta y levanta el cierre hoy mismo.

Por lo demás, la política nos deja una buena noticia. Ángel Gabilondo ha recibido el alta esta mañana tras pasar la noche en el hospital por problemas de arritmias. No se lo han puesto nada fácil a un candidato que ha estado de paso y que de paso se va sin coger el acta de diputado.

Así las gastan en su partido, con un secretario general que todavía no ha dicho nada tras la debacle del martes. Los movimientos se siguen sucediendo en los despachos de Ferraz. Y lejos de asumir la derrota con deportividad y no viendo fascistas y nazis por todas las partes, en la dirección del PSOE han puesto el foco en dos históricos socialistas. Nicolás Redondo y Joaquín Leguina. Les han abierto expediente para expulsarles del PSOE. ¿Por qué? Acompañaron a Isabel Díaz Ayuso, en plena campaña electoral, a visitar un centro de personas con discapacidad de la que Redondo es presidente y Leguina patrono.

Nicolás Redondo le contaba a Herrera en Cope que en ese encuentro no se pidió el voto para Ayuso, que se trató de un mero acto institucional y que aún no ha recibido ninguna notificación por parte de su partido: “Fue un recibimiento institucional de una fundación que yo presido y ella tuvo un comportamiento institucional. Yo no pedí el voto para nadie, porque no se trataba de pedir el voto para nadie. Entre otras cosas yo sigo siendo afiliado del PSOE y por lo menos o ir a un mitin o votar a otro partido lo tengo vetado por mi compromiso moral”.

Si siguen en esta deriva en el PSOE, el siguiente paso será borrar como puedan el felipismo y todo lo que representó para el partido y sino al tiempo.