Antonio Herraiz: "Dos días después del 4M, el incansable Tezanos dice que Gabilondo era el mejor valorado"

A tres días para que concluya el estado de alarma, el escenario que se está planteando varía dependiendo de dónde vivas. Ya sabes que el Gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas una decisión que tiene que recibir el visto bueno de la justicia. Y, en todo caso, cuando no estén de acuerdo les ha animado a que acudan al Supremo. Deja el marrón a los jueces para que resuelvan una situación en la que deben primar los criterios sanitarios y no dañar aún más la economía.

Así, como premisa general, la mayoría de las comunidades apuesta por suavizar las medidas. Sobre todo la del cierre perimetral. Sus equipos jurídicos son conscientes de que esta restricción de movimientos, sin el estado de alarma, la puede tumbar el Supremo, por lo que de forma mayoritaria no la van a mantener. Otra cosa es el toque de queda porque ya hay tribunales superiores de justicia, como el de Baleares, que han avalado esta medida. En el caso del País Vasco están esperando respuesta, que llegará esta tarde, porque quieren mantener el cierre y el toque de queda, al menos, un mes más. Ya han dicho que no van a mantener el toque de queda Andalucía y Cataluña. Tampoco piensan hacerlo y además quieren levantar el cierre perimetral otras 5 comunidades Castilla y León, Aragón, La Rioja, Cantabria y Extremadura. Y en el caso de Madrid el toque de queda terminará este domingo pero la comunidad mantiene su intención de volver a instaurarlo si lo avalan los tribunales.

Por tanto, un nuevo galimatías que no se resolverá hasta el domingo fruto de la falta de un plan B a la finalización del estado de alarma.

Hoy en COPE estamos comparando la situación actual con la que había en junio de 2020, cuando se puso fin al primer estado de alarma. Entonces veníamos de un confinamiento severo, de un cierre total de la economía en marzo y los datos eran mejores. Según un informe COPE, tenemos 75 veces más hospitalizados por coronavirus que justo al final del primer estado de alarma. La incidencia es 20 veces superior. El número de fallecidos se multiplica por 4. Desde el ámbito sanitario, piden a los tribunales que sean rápidos para que las comunidades tengan las herramientas suficientes para cortar cualquier brote. Joan Cayla es epidemiólogo: “Es primordial ser muy expeditivo y muy rápido, en cinco días ya tienes un brote importante”.

Y hoy CIS del socialista Tezanos ha hecho una nueva entrega dos días después de las elecciones a la Comunidad de Madrid. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Lo ha hecho para justificar que no dio y una y solo le ha faltado señalar lo mal que votaron los madrileños el 4 de mayo. En el estudio de hoy Tezanos dice que Gabilondo era el mejor valorado y el PSOE el partido que más simpatía generaba. Viendo el resultado, habría sido mejor guardarse sus previsiones. Sobre todo, después de su estrepitoso fracaso del 22 de abril. Otorgó hasta 12 escaños de más al PSOE y 11 de menos al PP. Esto no tendría la menor importancia si no fuera porque el CIS lo pagamos entre todos. ¿Hasta cuando va a seguir malgastando el dinero de todos?