Antonio Herraiz: "El Gobierno ya no sólo ve fascistas en Madrid. Los ve por toda España"

Las elecciones en Madrid nos dejan a esta hora un buen puñado de certezas y también alguna incógnita. La primera gran certeza es el triunfo incontestable de Isabel Díaz Ayuso. Va a gobernar porque VOX ya ha confirmado esta mañana que le va a dar su apoyo. Más certezas. Han pasado ya unas cuantas horas del recuento electoral y el presidente Pedro Sánchez todavía no ha llamado a la ganadora de las elecciones. “No. Sé que me llamó el señor Gabilondo y no consiguió localizarme y le debo una llamada. Y con Edmundo Bal. De Sánchez no he sabido nada desde Filomena”, esto se lo contaba esta mañana Ayuso a Carlos Herrera en Herrera en COPE y acabamos de confirmar que a esta hora, esa llamada no se ha producido. Más certezas. En el Gobierno de Sánchez no han digerido bien la victoria del PP. Durante la campaña electoral, con la ayuda de Pablo Iglesias, sacaron a pasear los fantasmas del fascismo. Veían fascistas por todos los rincones de Madrid. Ahora los ven por todos los rincones de España. Dice Carmen Calvo que Ayuso ha ganado con el mensaje de la ultraderecha y que ahora lo quieren extender por todo el país: “Tiene que plantearse si el derecho de ultraderecha de Madrid es el de toda España, eso es un problema para la derecha de España, porque son unas elecciones regionales que han ganado con el discurso de Vox”.

Esta es la forma que tiene Calvo de despreciar a las 1.620.000 personas que ayer decidieron votar al PP.

Más certezas. Pablo Iglesias deja la política en primera línea. Es una decisión que se esperaba, aunque confirma su última mentira, después de señalar que pasar lo que pasara se quedaría en la Asamblea de Madrid.

Otra certeza más. En Ciudadanos nadie se mueve. Digo en la dirección. Arrimadas se agarra al cargo en un último intento de salvar un partido que han ido dinamitando por capítulos y cuyo final se acerca cada vez más. Bueno sí, hay un gran movimiento. A Edmundo Bal lo elevan dentro del partido.

Esto en cuanto a las certezas. Dudas muchas. Y la gran pregunta es si Pedro Sánchez va a ser capaz de agotar la legislatura, con la imagen del PSOE muy dañada, con Podemos en caída libre y con sus socios separatistas esperando a que el presidente siga noqueando para darle el golpe definitivo.