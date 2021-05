Antonio Herraiz: "El 4M es uno de los últimos capítulos de Ciudadanos antes de desaparecer"

A estas alturas del día ya sabes que Isabel Díaz Ayuso ha arrasado en las elecciones en Madrid y que, con 65 diputados, duplica su representación y bordea la mayoría absoluta. Sabes que el PSOE obtiene una derrota histórica, pierde 13 de los 37 diputados que tenía y que Pedro Sánchez, a esta hora, sigue escondido. Conoces también el abandono de Pablo Iglesias, la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea madrileña, el buen resultado de Más Madrid, superando al PSOE, y el papel de Vox, que mantiene sus apoyos.

¿Y a partir de ahora qué? Lo primero que tiene que hacer Ayuso es conformar Gobierno. El resultado es incontestable y Vox ya ha confirmado que le va a dar su apoyo. Todo apunta a que en ningún caso va a ser un Gobierno de coalición, aunque Díaz Ayuso le ha contado esta mañana a Herrera en COPE que no dudará en contar en su Ejecutivo con algún independiente. Como muy tarde la investidura será a principios de julio.

Esto en el ámbito regional, pero todos los análisis van más allá. Pablo Casado va a intentar rentabilizar esta victoria de Díaz Ayuso dentro de su estrategia, dentro de su carrera a la Moncloa. Es un punto de inflexión, sí, y con varias claves. Primera: Ayuso fue una apuesta personal del propio Casado -cuestionada internamente en su momento. Segundo: se ha presentado bajo unas siglas sin las cuáles no habría llegado hasta donde ha llegado. Pero está claro que ha conseguido crear una marca personal que ha captado miles de votos fuera del PP.

Una marca propia que Ayuso ha forjado en esta primera parte de legislatura, en estos dos años, impulsada por un hombre en la sombra que se llama Miguel Ángel Rodríguez, y que fue portavoz del Gobierno con José María Aznar. Por eso la ganadora de los comicios ha recordado esta mañana en Herrera en COPE a los que quieren extrapolar su victoria al conjunto de España, que cuenta con muchos votos prestados. Así se ha expresado la presidenta: “Claro te llenas de preocupación porque yo soy consciente de que tengo mucho voto prestado y necesito saber qué ha pasado aquí, qué nos ha pedido la gente y después ser conscientes de que tanta ilusión transmitida ahora se tiene que volcar con compromisos que he ido adquiriendo”.

Luego está lo que pueda pasar en el PSOE, uno de los grandes derrotados. Todavía no hemos escuchado a Pedro Sánchez. De hecho la Ejecutiva Federal se lo toma con calma. No se va a reunir hasta mañana. Saben que su debilidad se acrecienta. Si van a poder agotar la legislatura no depende de ellos. Les marcarán el pulso los independentistas, los separatistas, que si ven que la herida se hace más grande, acudirán a dar un bocado. Y luego está la salida de Pablo Iglesias, un político que ha acabado devorado por el propio personaje. ¿Y Ciudadanos qué? Se repite el patrón que siguieron tras el fiasco en Cataluña. De momento, Arrimadas no se mueve y no hay dimisiones. Lo que fue un proyecto ilusionante se ha desintegrado por decisiones erróneas, muchas veces cambiantes, que han terminado por confundir a sus propios votantes y lo de ayer en Madrid es uno de sus últimos capítulos.