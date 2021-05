Antonio Herraiz:"Las elecciones de mañana pueden sacar de la política a Pablo Iglesias"

¿Qué va a pasar a partir del domingo una vez decaiga el estado de alarma? Es la gran pregunta que sigue sin concretar el Gobierno. Es marca de la casa. Cuando tiene que tomar una decisión la aplaza hasta que el problema estalla. Lo vimos la semana pasada, cuando tenía que decidir qué hacer con los casi dos millones de personas de menos de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Sin publicar ningún informe técnico, ha decidido esperar entre cuatro y seis semanas más. A ver si escampa.

Con el estado de alarma pasa lo mismo. El 9 de mayo decae y el Gobierno no ha dicho qué va a hacer, cómo se van a aplicar las restricciones. Eso ha llevado esta mañana a dos presidentes autonómicos a anunciar dos decisiones. Son de partidos diferentes. En Castilla-La Mancha, el socialista García-Page dice que elimina el cierre perimetral, el cierre autonómico. Sin estado de alarma no tiene competencias para aplicarlo. En esa línea va también el andaluz Juan Manuel Moreno. A partir del domingo, elimina el toque de queda.

Son dos casos que confirman que las CCAA van a ver limitados sus movimientos y su capacidad de aplicar restricciones. Desde el ámbito médico, esta mañana el epidemiólogo, Daniel López Acuña, que fue directivo de La Organización Mundial de la Salud, en Herrera en COPE ha apostado por prorrogar el estado de alarma: “Esta enfermedad se contagia más si tenemos más movilidad y si tenemos más interacciones sociales. no os queda más remedio que en este mes de mayo y junio ser más restrictivos. Estoy de acuerdo con el lehendakari en el sentido de que necesitamos una prórroga del estado de alarma”.

El Gobierno no aclara que va a pasar una vez decaiga el estado de alarma porque está pensando en las elecciones de mañana. Todos los partidos se preparan para reconducir sus mensajes en clave nacional a partir de mañana por la noche. Se vota sólo en la Comunidad de Madrid, cinco millones de madrileños deciden quién quiere que les gobierne su región, pero son unas elecciones que trascienden el ámbito autonómico. Y eso lo saben todos los partidos.

Parte con ventaja el PP. Todas las encuestas que se han venido publicando en las últimas semanas le dan como claro vencedor, todas apuntan que va a duplicar su representación en la Asamblea y la duda es si el PP alcanzará la mayoría absoluta o, si no lo consigue, a cuántos escaños se va a quedar de esos 69 que marca el poder gobernar. Si ese triunfo rotundo se consuma, Pablo Casado lo tratará de rentabilizar como el primer paso en su carrera hacia la Moncloa.

¿En el PSOE qué? En el PSOE el adelanto de elecciones le pilló con el pie cambiado tras la fallida jugada de Murcia. A partir de ahí, con un candidato que en ningún momento ha estado cómodo, que ha sido un parche sin convicción, han llegado los bandazos. Todo esto se ha notado en el papel de Pedro Sánchez, que de ver Madrid como algo propio, lo ha dejado en un segundo o tercer plano. Si se confirma el descalabro de Gabilondo, Sánchez tratará de desligar la derrota de su política en el Gobierno de España y como un revés puntual sin trascendencia nacional.

Y los interrogantes se completan con la posibilidad de que Ciudadanos se quede fuera de la Asamblea, con la opción de que Más Madrid supere al PSOE, que Vox tenga la llave del gobierno de Madrid y que el efecto Pablo Iglesias se diluya. ¿Alguien cree que Iglesias va a estar dos años en la oposición en un parlamento autonómico? Ahí está otra de las claves, de ser el vicepresidente, a estar fuera de la política en menos de dos meses. Esto para los que dicen que las elecciones de Madrid solo tienen importancia para los madrileños.