Antonio Herraiz: "Arrimadas dice que no se irá, pero si les borran de Madrid no le quedará alternativa"

Hoy es un día importante en Aragón, es un día importante en Cataluña, también lo es en Castilla y León y en toda la gran Castilla original que después quedó repartida por varias comunidades autónomas. En Aragón celebran San Jorge, San Jordi en Cataluña y en Castilla un aniversario redondo: los 500 años de la derrota del movimiento comunero, que, especialmente en los últimos años, se ha tratado de revestir de lo que no fue y se ha tratado de identificar con una determinada ideología política de la que careció.

En este día del libro, Madrid se acerca al ecuador de la campaña electoral. El que viva en Lugo o en Almería dirá, ¿y a mí qué? Bueno, son unas elecciones que trascienden lo autonómico y la prueba está en la especial implicación de Moncloa. Si se creyeran lo último que ha publicado el CIS, no estarían tan tensos y el PSOE no habría cambiado de estrategia. Después de dejar claro que con este Pablo Iglesias no, ahora es “con Pablo Iglesias sí”. Y no es una decisión que haya tomado el candidato Gabilondo. Es un plan urdido desde Moncloa tras comprobar las pocas expectativas de su candidato. Faltan 10 días para la cita con las urnas y a pesar de lo que apunta el CIS, en el PSOE saben lo que tienen y reflejan todos los sondeos menos el del socialista Tezanos.

¿Y Ciudadanos qué? Ciudadanos está a punto de quedarse fuera de la Asamblea. Si no consigue el 5% de los votos, no tendrá ningún diputado y a partir de ahí agravará la desintegración de esta formación. De ahí que no sean unas elecciones solo en clave autonómica. Eso lo sabe bien Inés Arrimadas, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. ¿Qué hará si se cumple lo que anuncian las encuestas?: "Hace un año que se celebró el Congreso de Ciudadanos, la anterior etapa de Albert fue de 15 años, Pablo Casado después de ser el líder sacó el peor resultado, 66 escaños, ahí nadie le pidió nada, Sánchez sacó el peor resultado de la historia del Partido Socialista, nadie le pidió nada, y yo creo que, entiendo que el centro siempre es objeto de ataque y queEspaña es un país mejor con Ciudadanos".

No se fue tras el fracaso en Cataluña y dos derrotas consecutivas la colocarían en una situación muy difícil.

Y hoy en COPE te estamos dando detalles de la detención en Madrid de un presunto depredador sexual infantil. Es de nacionalidad inglesa y habría falsificado el documento que acredita que carece de antecedentes por delitos sexuales. Este informe es imprescindible cuando te dispones a trabajar con menores, como es el caso. ¿Quién es el detenido? Ya digo que es un inglés, que se llama Ben Lewis, que tiene 31 años y que antes de en Madrid estuvo en Zaragoza. ¿Qué sabemos de las víctimas? Se han identificado a 36 menores con edades entre 4 y 8 años. La investigación ha conseguido reunir imágenes y se acreditan delitos de abuso sexual a menores y descubrimiento y revelación de secretos.