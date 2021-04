Antonio Herraiz: "Tezanos quiere influir en las campaña de Madrid con tu dinero y el mío"

Hoy hay una buena noticia en España. La mayoría de comunidades autónomas comienzan a administrar la vacuna de Janssen. Es cierto que de momento no son muchas dosis, porque apenas disponemos de 150.000 vacunas de este laboratorio. Son las que han estado bloqueadas hasta el visto bueno definitivo de la Agencia Europea del Medicamento. Si se cumplen las previsiones, hasta junio llegarán más de 5 millones de esta dosis con una consecuencia inmediata: en cuanto pase ese plazo de una semana, los que reciban la de Janssen estarán inmunizadas porque solo es necesaria una dosis.

Esta tarde conoceremos el dato total de vacunados. Todo apunta a que con estas de Janssen se volverá a batir un nuevo récord. Ayer casi 457.000 en un solo día. ¿Superaremos el medio millón? La de Janssen hoy la están poniendo por primera vez en Andalucía, Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, La Rioja, Canarias. También en Asturias. Mañana en Madrid, y a sí progresivamente.

A medida que avanza el plan de vacunación, el Centro Europeo para la prevención y el control de enfermedades ha lanzado las primeras recomendaciones para relajar el uso de mascarillas. Y con ese documento, le hemos lanzado la pregunta que muchos nos hacemos a uno de los epidemiólogos más reputados. Es Quique Bassat, investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona. ¿Hasta cuándo vamos a tener que llevar la mascarilla en el exterior?: "Yo creo que las mascarillas por desgracia están aquí para quedarse un tiempo más. Si seguimos a este ritmo muy positivo de vacunación podremos a finales de verano llegar al anunciado 70% y cuando la inmunidad de rebaño esté cercana, entonces ahí sí que se pueden desescalar las medidas de forma rápida".

Paso a paso, porque lo primero, lo inmediato es que avance el plan de vacunación.

Es la clave para que la situación económica no empeore. Ahora mismo en España hay casi 1.200.000 hogares donde nadie tiene trabajo. Todos sus miembros están en paro y nadie trae un solo ingreso a casa. La pandemia ha sumado 200.000 hogares sin ingresos a esa cifra demoledora. Y en esos hogares viven familias con rostro. Con nombres y apellidos. Es el caso de Miriam. Tienen 34 años, un hijo de 12 y está embarazada, a punto de tener él bebe. Se ha quedado en paro: “Tengo que trabajar y si tengo que trabajar el doble lo voy a hacer, todo me ha costado lágrimas pero me las he limpiado y digo, bueno, es una prueba más y tengo que pasarla".

Esta es la realidad. Aunque la quieran ocultar con anuncios y con propaganda de ayudas, que en muchos casos, no llegan.