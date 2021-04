Antonio Herraiz: "Los expertos insisten en el error de paralizar la vacunación con Janssen"

El Ministerio de Sanidad sigue sin definir las alternativas que tienen que aplicar tras los contratiempos de las vacunas. Tras el último Consejo Interterritorial de Salud, las incógnitas siguen en el aire. En cuanto a la paralización de Janssen, no depende de ellos. EEUU ha dicho hoy que no tiene previsto pronunciarse hasta dentro de unos días. Esto tiene una explicación. En EEUU disponen de vacunas suficientes, están vacunando desde hace semanas a los más jóvenes y se pueden permitir prescindir de la de Janssen. Aquí se hace bueno el dicho del que parte y reparte, se queda con la mejor parte. ¿Se van a volver a poner las vacunas de Janssen? La situación es muy similar a la de AstraZeneca y todo apunta a que sí, sobre todo escuchando a los expertos que insisten en que no tiene ningún sentido la suspensión.

¿Qué más cuestiones tiene pendiente Sanidad? Decidir qué hace con los menores de 60 años que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca. Son dos millones de personas. La ministra Darías sigue pidiendo más tiempo sin tener en cuenta el paso que han dado en Francia o Alemania donde han decidido poner esa segunda dosis con una vacuna diferente a la de AstraZeneca.

Ahora mismo, Pfizer es la vacuna que en España permite que el proceso avance un poco más rápido. Cada semana llegan un millón 200.000 dosis de esta firma y en la guerra entre farmacéuticas la Unión Europea está apostando por esta compañía norteamericana cuyo laboratorio principal está en Alemania.

Esto ha permitido que una comunidad autónoma haya inyectado ya dos millones de dosis. Es Andalucía, que es la primera en llegar en España a esa cifra.

Y al margen de las vacunas, se ha cumplido un año y un mes desde el primer estado de alarma. Fue un confinamiento riguroso, un cerrojazo total sin precedentes en el que las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo muy difícil para que se cumplieran las normas. De un día para otro, nos vimos encerrados en casa y eso muchos no lo entendían. Luego llegó la obligatoriedad de las mascarillas, los toques de queda y una serie de restricciones muy dadas a incumplimientos. Ahí están las policías locales, la nacional, la guardia civil, policías autonómicas que han elevado miles de propuestas de sanción. Sólo en el primer estado de alarma fueron 1 millón 142.000. La pregunta es. ¿Están llegando las multas? Hoy COPE te está contando que sólo el 1% de las sanciones relacionadas con la pandemia ha llegado a tramitarse. María es de Alicante. Recibió una propuesta de sanción por incumplir las normas del confinamiento pero no le ha llegado la notificación. Así lo cuenta: “Las que llegan son una mínima parte. Yo la mayoría de gente que conozco, mis amigos, a quien han puesto multas, a nadie nos ha llegado, desconozco el motivo”.

Ante esta situación, Madrid y Valencia son dos de las comunidades que han decidido externalizar la gestión de estas multas para que se agilice su tramitación y no prescriban.