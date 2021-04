Antonio Herraiz: "Con todos los contratiempos, las vacunas son la única salida a la pandemia"

El plan de vacunación toma velocidad, no sin contratiempos. mañana miércoles, llega a España una de las vacunas más esperadas. Hablamos de la de Janssen, que solo requiere un pinchazo y la cadena de conservación en frío es mucho más sencilla. Esta vacuna de Janssen, de los laboratorios Jonhson&Jonhson, se pondrá a personas de entre 70 a 79 años. Y en las horas previas hemos conocido un problema, que no es menor. En EEUU han puesto ya 7 millones de esta vacuna y ahora la agencia del medicamento norteamericana propone suspender las inyecciones con Janssen porque han aparecido 6 casos de trombos. 6 trombos entre 7 millones. Una vez más, generando incertidumbre y dudas desde donde nos deberían dar tranquilidad. Mañana a España llegan 300.000 dosis de Janssen.

Ya sabemos que la de AstraZeneca sólo se pone a una franja inferior de edad, de 60 a 69 años. Y Sanidad mantiene la duda de qué va a hacer con aquellos recibieron la primera dosis y que tienen menos de esa edad.

"Hola, me llamo Ignacio y tengo 54 años. Soy profesor de historia y recibí la primera dosis de AstraZeneca el pasado 1 de marzo. Afortunadamente, no tuve ninguan secuela ni efecto secundario. ¿Qué va a ocurrir con esa segunda dosis? No sé si la recibiré, si será de otra vacuna". Como Ignacio, en España hay más de dos millones de personas, en un limbo al que les ha llevado primero la agencia europea del medicamento y después Sanidad.

¿Cuál es la principal novedad en las vacunas? Es una novedad esperanzadora. Sobre todo, para que la tengan en cuenta los que dudan en ponérsela o no. Un estudio de la Universidad de Oxford y la Universidad Autónoma de Barcelona ha concluido que la vacunación con Pfizer reduce la mortalidad y la gravedad de la enferdad.

En concreto, en las residencias de mayores donde se ha centrado el estudio, la mortalidad ha disminuido un 98%. También revela que si te has puesto la segunda dosis, la posibilidad de ser hospitalizado se reduce en un 97%. Datos lo suficientemente relevantes para no rechazar la vacuna. La de Pfizer, que es la de este estudio, la de Moderna, la de AstraZeneca o la que llega mañana de Janssen, a pesar de esas dudas que siguen despertando los organismos, que lo que tendrían que dar es más tranquilidad.