Antonio Herraiz: "Tiene culpa la EMA y también Sanidad, por no tranquilizar sobre AstraZeneca"

Avanza el plan de vacunación en España marcado por la confusión que rodea a AstraZeneca. Si solo hubiera habido una vacuna, los casos insignificantes que han surgido de trombos habrían tenido una repercusión mucho menor. Sólo hay una, te la pones y fuera. Pero desde la próxima semana habrá cuatro y eso genera dudas. Enseguida te cuento qué pasa si renuncias, porque las consecuencias dependen de la comunidad en la que vivas.

Lo que ahora mismo está en el aire es qué ocurre con todos los que se han puesto ya la primera dosis de AstraZeneca y tienen menos de 60 años. Esta mañana la ministra de Sanidad ha vuelto a dejar todo en el aire con las mismas dudas que ya teníamos la semana pasada.

Hay cerca de 2 millones de personas en el limbo de las vacunas a los que la ministra no les aclara si les dejarán con un solo pinchazo, aunque solo les garantice un 70% de inmunidad, o se les mezclará con la vacuna de otra marca, aunque no esté probada la eficacia de dos compuestos de distintas farmacéuticas. Y ante las dudas, alimentadas por los que nos deberían dar tranquilidad, es bueno volver a escuchar a los que saben. Hoy por Herrera en COPE ha pasado la directora de la Agencia Española de Medicamentos. Es la investigadora María Jesús Lamas y lanza un mensaje claro a los que dudan y a pesar de estar citados cambian de opinión y no se la ponen: “A todas estas personas que tienen dudas sobre la vacunación, la vacuna tiene un beneficio/riesgo favorable; que el riesgo de tener una enfermedad Covid y las consecuencias en la población que ahora está siendo vacunada es mucho mayor que el riesgo que pueda suponer cualquiera de las tres vacunas que se están utilizando y que lo mejor que se puede hace para intentar volver a la normalidad lo antes posible es vacunar”.

Aquí tiene mucha culpa la Agencia Europea del Medicamento, por alimentar las dudas, y también el Ministerio de Sanidad, que no ha sido capaz de lanzar un mensaje de tranquilidad centrado en los criterios científicos que avalan este fármaco. Desde todos los colectivos médicos, científicos e investigadores insisten. Los últimos han sido la Sociedad Española de Trombosis. La vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz y recomienda ponérsela porque los riesgos son mínimos.

Por lo demás, se cumple un mes del hackeo al sistema informático del SEPE, el Servicio Público de Empleo. Aquello fue el 9 de marzo desde la dirección del SEPE cuando los piratas informáticos se hicieron con el control, nos contaron dos cosas: 1. Que los datos de los usuarios no corrían peligro, algo que no era verdad, porque cualquier hackeo lo que pretende es robar información para pedir dinero o perpetrar un fraude. Y 2. Que no se iban a producir retrasos en el pago de prestaciones. La Cadena COPE te adelanta que hay al menos 140.000 personas que no han cobrado cuando habitualmente lo hacían siempre antes del día 10 de cada mes. Astrid, es directora de una agencia de viajes en Madrid, lleva en Erte desde febrero, y de momento no ha cobrado: “Este mes de abril todavía no he cobrado la prestación. No no la he cobrado”.

Esto para cuando te cuenten que no ha habido ningún problema ni retraso en el cobro de prestaciones.