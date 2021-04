Antonio Herraiz:"Sánchez tira otra vez de su marioneta en el CIS para influir en las elecciones de Madrid"

Lunes de Pascua festivo en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco y hay buenas noticias sobre las vacunas. Sanidad asegura que al igual que hoy, todos los lunes del mes de abril van a llegar 1.200.000 vacunas de la compañía de Pfizer. Esto es importante para llegar a ese ámbito de la población entre 65 y 80 años que con el cambio de estrategia, se habían quedado en tierra de nadie.

En el INFORME COPE de este lunes te estamos contando en qué punto estamos...Según Sanidad, cerca de 9 millones de personas se han puesto ya una dosis. Es el 19 por ciento de la población española. De ellos, 1 de cada 3 ya tienen las dos dosis. La pauta completa.Si abrimos el foco, 2 de cada 100 personas en el mundo está completamente inmunizada. Son datos de la Universidad de Oxford.

Israel es el país que mayor porcentaje tiene. El 55 por ciento. Después van Chile y Estados Unidos. Con el 20 y 18 por ciento. Por detrás de España están Italia, Francia o Rusia...

Y hoy es noticia el CIS de Tezanos. Estamos a un mes para las elecciones autonómicas en Madrid y Pedro Sánchez quiere influir con la marioneta que más se pliega a sus intereses. No estaba previsto que el Centro de Investigaciones Sociológicas hiciera ninguna encuesta sobre Madrid pero hay que aprovechar todas las herramientas disponibles para tratar de influir en unos comicios que no pintan bien para la izquierda. En ese contexto hay que interpretar el resultado que ha publicado hoy Tezanos. ¿Qué dice?

Que a Isabel Díaz Ayuso no le salen las cuentas para gobernar. Que el PP doblaría sus escaños en la Asamblea de Madrid al pasar de 30 a 59 aunque ese crecimiento sería insuficiente para garantizarse el Gobierno ni siquiera sumando a Vox, según el CIS. ¿Y Ciudadanos qué? Ni siquiera lograría entrar en la Asamblea. El sondeo no da representación a Ciudadanos, con un 2 por ciento de los sufragios. Ya sabes que es necesario un 5%.

Al margen de la credibilidad que tenga este sondeo, el objetivo claro es el de influir a un mes de la campaña. Dirigir el voto. Que la izquierda atisbe alguna opción de gobernar. Hoy por Herrera en COPE ha pasado el candidato socialista Ángel Gabilondo. Dos cuestiones básicas de la gestión de Díaz Ayuso le gustan. O a la menos no las va a tocar. Uno es el Hospital de pandemias Isabel Zendal. Que lo mantendría si consiguiera gobernar. Y otro es la fiscalidad. Gabilondo dice que los impuestos que ahora mismo hay en Madrid, no subirían: “Yo le digo en esos 2 años nosotros no vamos a tocar la fiscalidad y no vamos a hacer pagar ni un euro más a los madrileños, tampoco en sucesiones ni un euro más".

No ha habido opción de preguntarle por el CIS de Tezanos, pero Gabilondo ha dicho que no quiere saber nada de Pablo Iglesias. Pero según el CIS no le quedaría otra si quiere gobernar. Ya vimos lo que hizo Pedro Sánchez y pocas dudas hay de que el PSOE volvería a repetir la jugada. Otra cosa es que los deseos de Tezanos se cumplan.