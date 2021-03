Antonio Herraiz : "Lo que llega es una ola de concursos de acreedores"

Con la mirada puesta en la evolución del coronavirus, independientemente de que llegue la cuarta ola y con qué fuerza, miles de negocios en España siguen dando tumbos porque no son capaces de afrontar la situación. Los expertos ya no dudan de que va a haber una ola de concursos de acreedores. En un solo día, el BOE ha llegado a recoger hasta 100 quiebras de empresas. Es un suma y sigue y hay que recordar que el año pasado los concursos de acreedores ya se dispararon un 14%. Ese es el titular, pero detrás hay miles de trabajadores que sufren el día a día de esa situación excepcional con la que sus jefes tienen que hacer frente a los pagos pendientes. Es el caso de Juan Ciércoles. Desde hace 30 años, está al frente de una empresa de Zaragoza que gestiona servicios de hostelería, también restaurantes. Ha entrado en concurso de acreedores voluntario porque no había muchas más alternativas.

“Nunca, jamás en la vida, hubiéramos visto esto porque para nosotros parecía ciencia ficción. De hacer muchos eventos, dar muchas comidas, tener muchos clientes. Pues prácticamente a tener que cerrar todo. Y la verdad que nos costó mucho y fue una decisión muy meditada, pero al final tuvimos que tomar la decisión de hacer ese concurso, ¿No?”, nos cuenta Juan.

Y el Gobierno sigue hablando de sus ayudas, de ese gran titular que deja de 11.000 millones, con 7.000 millones de euros de ayudas directas pero es que a muchas empresas esas ayudas prometidas por Sánchez ni siquiera les van a llegar porque definitivamente han tenido que echar el cierre ya. Te hablo de esos 7.000 millones de euros destinados a ayudas directas que apenas representan el 0,1 % del Producto Interior Bruto. Han llegado tarde, hay polémica en el reparto entre comunidades autónomas y hay al menos dos millones de empresas que se van a quedar sin nada. Ahí están las peluquerías, las academias, las tiendas de souvenirs, los talleres mecánicos, los salones de estética… que quedan al margen del decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y seguro que has visto las imágenes de este fin de semana de franceses en Madrid, sin guardar las normas, saltándose el toque de queda y muchos sin mascarillas. ¿Es lo habitual? ¿Es lo que hacen todos los franceses que vienen a España? Hemos preguntado a un hostelero de Madrid. Lleva detrás de la barra 47 años y se llama Lucio Burgos. Tiene una cervecería en la plaza de Santa Ana. Y la pregunta es clara. ¿Se portan peor los franceses que los españoles?

“Yo cuando salgo de trabajar veo que está lleno de gente, lo mismo españoles que franceses, en la calle, bebiendo, bailando y eso a la hostelería nos hace mucho daño”, explica Lucio.

Parece que sólo hay franceses en Madrid. Ese es el objetivo,ese es el foco en el que han puesto algunos la mirada. Pero hay que decir que también siguen llegando por miles a Barcelona, donde su presencia es cierto que era más habitual. allí los horarios al ser más restringidos que en Madrid, la hostelería en Barcelona cierra a media tarde, en Madrid a las 23.00, pues eso ha provocado que muchos hayan decidido venir a Madrid.

Además a partir de mañana, y esto es novedad, todos los viajeros que vengan de zonas de riesgo de Francia, deben aportar PCR negativa hecha 72 horas antes de cruzar la frontera. También si lo hacen por coche o en autobús.