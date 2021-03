Antonio Herraiz: "Llega la cuarta ola con el plan de vacunación a medio gas y promesas incumplidas"

Del Canal de Suez, desde el punto en el que un portacontenedores ha permanecido seis días encallado siguen llegando buenas noticias. A lo largo de la mañana se han reanudado las maniobras que van a permitir modificar la orientación del Ever Given y situarlo de forma paralela a la orilla.

No es un barco más. Es un auténtico gigante del mar, uno de los portacontenedores de mayor tamaño del mundo: tiene 400 metros de eslora, equivalentes a cuatro campos de fútbol y un peso total de 224.000 toneladas. El martes quedó atascado, tras una tormenta de arena que complicaba la visibilidad.

Al margen de los memes que hemos recibido todos en el móvil, la operación no ha sido sencilla. Han participado una decena de remolcadores. Dos con una fuerza de 70 toneladas cada uno tiraban de la proa del Ever Given. Otros dos de la popa hacia el sur. Y otros cuatro empujaban el casco desde los laterales.

Esto da buena cuenta de lo complicado de la operación, cuya maniobra decisiva para reflotar este portacontenedores se ha producido en torno a las 3 de la madrugada. ¿Y ahora qué? Porque con este gigante de bandera panameña encallado durante seis días, con el bloqueo total del paso entre el mar Rojo y el Mediterráneo, se ha producido un embotellamiento sin precedentes.

Hay más de 350 embarcaciones haciendo cola para pasar. ¿Cuándo lo van a poder hacer? En Mediodía COPE se lo hemos preguntado a Rodrigo Tuero Sala, capitán de la Marina Mercante y con gran experiencia en Salvamento Marítimo: “Recuperar el flujo normal aún va a llevar un par de días, teniendo en cuenta que la media de buques que cruzan es de 50 diarios”.

Un par de días. Esto es importante porque se estima que la economía internacional, que está perdiendo 400 millones dólares cada hora si el Canal de Suez está bloqueado. Hoy mismo el gobernador del Banco de España ha estimado que puede afectar al 3,5% del volumen del comercio internacional por vía marítima de España.

Por eso es importante revisar lo que se está haciendo allí ahora, que según el capitán de Marina Mercante Rodrigo Tuero pasa por asegurar el paso. Así ha dicho: “Quedarán unos cuantos pasos más antes de reabrir el canal, principalmente tendrán que hacer una inspección submarina tras haber movido tanto material para asegurar que la batimetría es segura para que se reanude el tráfico”.

Por lo demás, en este Lunes Santo, los datos que han adelantado las comunidades autónomas, confirman el cambio de tendencia en la evolución de la pandemia. El lunes no es el mejor día para establecer comparaciones, por aquello del efecto fin de semana. Aún así, en Cataluña, en Galicia, en Cantabria… que son tres de las comunidades que adelantan sus registros suben las hospitalizaciones por pacientes con coronavirus, tanto en plata como en UCI.

Y todo con el plan de vacunación a medio gas, con muchas dudas y demasiadas promesas que hasta ahora hemos visto que no se han cumplido.