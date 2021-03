Antonio Herraiz: "Las previsiones sobre la llegada de vacunas han fallado. A ver si ahora aciertan"

El Gobierno sigue estudiando nuevas medidas ante la llegada de una cuarta ola. Ya sabes que lo de tomar decisiones no es marca de la casa del tándem Sánchez-Iglesias, sobre todo si tienen que mojarse con restricciones impopulares. Desde el final del primer estado de alarma las han dejado en manos de las comunidades autónomas, salvo el confinamiento perimetral durante esta Semana Santa.

También es marca de la casa lanzar globos sondas a ver cómo respira el personal. Esta tarde hay Consejo Interterritorial de Salud, en la que no se descartan nuevas limitaciones ante el aumento de contagios y con la Semana Santa encima.

¿Qué se ha filtrado esta mañana? Que el Ministerio de Sanidad iba a plantear en la reunión de esta tarde adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. El actual estado de alarma, contempla el toque de queda de 11 de la noche a seis de la mañana, con un margen de una hora por delante y por detrás. Lo del toque de queda a las 8 de la tarde fue un escenario que impuso Castilla y Léon, que recurrió el Gobierno de Sánchez y que la Justicia terminó tumbando. Por eso, no tendría mucho sentido imponerlo ahora y, después de que se ha filtrado, la medida no ha tenido un aval mayoritario entre las comunidades autónomas. A partir de ahí, Sanidad ha descartado que sea una propuesta que vaya a la reunión de esta tarde.

Globo sonda o no, se ha filtrado también un posible cierre perimetral por provincias, una decisión que no afectaría a comunidades uniprovinciales como Madrid o Cantabria, pero que complicaría aun más los movimientos a segundas residencias en regiones como Andalucía, Cataluña o Valencia.

En todo caso, las medidas que asuman esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud seguirán marcadas por la incoherencia. Tú no puedes ir de Albacete a Santa Pola, o de Zaragoza a Salou, pero aquí si pueden venir extranjeros con controles para nada rigurosos.

Mientras el plan de vacunación avanza a ritmo mucho menos rápido del deseado. Hoy se han retomado los pinchazos con la dosis de AstraZeneca. Como novedad, se la han comenzado a poner los trabajadores esenciales de 55 a 65 años. Es el caso de Virginia Romero y es profesora de ciclos formativos en un instituto de Badalona. Tiene 60 años y antes del cambio de estrategia, no podía ponerse la vacuna de AstraZeneca al tener más de 55 años. Hoy le ha llegado el momento: "En absoluto, no he tenido ningún tipo de temor ni ningún tipo de miedo, y asumiendo que si lo dicen los expertos que hay algún caso... bueno asumiendo esto. Yo es que en cuanto recibí el mensaje, rápido rápido rápido me apunté al Dr. Rober que lo tenía aquí al lado y he tenido mucha suerte que había una cola de una hora, osea que mucha gente opina como yo".

Ya sabes que desde Sanidad aseguran que en abril el plan de vacunación tomará velocidad de crucero. Hasta ahora, previsiones similares han fallado. A ver si esta vez aciertan, por el bien de todos.