Antonio Herraiz: "La mascarilla ha venido para quedarse incluso entre los vacunados"

Sanidad define esta tarde los grupos a los que se les va a administrar la vacuna de AstraZeneca a partir del miércoles. Lo hará público en el consejo interterritorial de esta tarde después de que el fármaco de esta firma británica recibiera el aval de la Agencia Europea del Medicamento.

¿Qué sabemos a esta hora? Que sigue abierto el debate sobre si se puede administrar esta vacuna a mayores de 55 años. En principio, de todos los casos de trombos que se han detectado en Europa -apenas una treintena- no aparece ningún afectado por encima de esa edad. Veremos la postura que se concreta esta tarde, pero, en principio, a pesar de esa realidad, el Ministerio de Sanidad español pretende ampliar la edad hasta los 65 años, y luego mantener el criterio con el viene desarrollando el plan de vacunación. Es decir, a partir del miércoles, se retomarían los pinchazos con AstraZeneca a los que se han denominado como trabajadores esenciales: profesores, Fuerzas de Seguridad del Estado y bomberos.

Para los expertos, lo realmente importante es acelerar el proceso de vacunación. ¿A quién? Esta mañana en Herrera en COPE, el epidemiólogo Vicente Soriano ha hablado de priorizar a los mayores, a los obesos y también a los diabéticos. Si no hay llegan las vacunas prometidas y mucho menos las deseadas, todo pasa por optimizar. Así ha explicado: “Hay una mala distribución heterogénea entre las distintas comunidades autónomas, en algunas sobran y en otras faltan. En grandes núcleos de población lo ideal es que hubiera muchos cuerpos y organismos públicos que se dedicaran a administrarla. Yo creo que hay mucho espacio para optimizar la administración de vacunas, para vacunar a la gente de más de 60 años. Eso es lo que es importante, gente mayor, diabéticos y obesos”.

Además, ha apuntado una cuestión por la que nos preguntamos todos. Una vez se consiga la inmunidad de rebaño, cuando la vacunación sea masiva, ¿seguiremos llevando mascarilla? La apuesta del doctor Soriano pasa por seguir llevando mascarilla, porque ha venido para quedarse incluso entre los vacunados.

En Castilla y León estamos pendientes de la moción de censura que ha presentado el PSOE. Es uno de los coletazos de la moción en Murcia, fracasada, que llevó también al adelanto de elecciones en Madrid. Lo de Murcia ya sabemos que no le salió a Pedro Sánchez ni tampoco a Inés Arrimadas. Lo de Castilla y León es cosa solo de los socialistas, que hasta el último minuto han intentado pescar en el río revuelto de Ciudadanos. De momento, el PSOE solo tiene garantizados los votos de los dos diputados de Podemos. Hay una ex parlamentaria de Ciudadanos que ha dicho que se va a abstener al igual que el único diputado de Por Ávila, una formación extinguida del PSOE. Por tanto, las cuentas no le salen al PSOE que necesitaría llegar a los 41 de la mayoría absoluta. Ellos solo tienen 35 más los dos de Podemos.

Si fracasa, sería el segundo revés que se lleva Pedro Sánchez este mes de marzo. El primero, en Murcia. El segundo en Castilla y León y ya veremos si lo de Madrid no supone, el 4 de mayo, un nuevo traspiés para el gran estratega Iván Redondo, al que todos creían infalible, pero que esta vez, todo apunta a que puede errar por partida triple.