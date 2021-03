Antonio Herraiz: "La marca Ciudadanos está muy tocada y la apuesta de Bal no parece suficiente"

Hoy hay un millón de personas en España que se están haciendo muchas preguntas. Son profesores, bomberos, policías, fisioterapeutas… que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca. A este millón hay que añadir todos los que habíais sido convocados y teníais ya fecha para poneros esta vacuna.

Una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que el fármaco de esta compañía es seguro y eficaz, en España toca definir cómo se va a reanudar el plan de vacunación. Sabemos que se retomará el miércoles, pero, antes, Sanidad tiene que definir a qué grupos de población se inyecta la vacuna. Esto es importante, porque están estudiando si se amplía el uso del medicamento de AstaZeneca a mayores de 55 años.

El principal problema es convencer ahora a los reticentes, que se han multiplicado tras la aparición de varios casos de trombos. Siete de coagulación intramuscular diseminada y 18 de trombosis del seno venoso cerebral. ¿Son muchos, son pocos…? Teniendo en cuenta que en Europa se han administrado 20 millones de dosis, el porcentaje es insignificante y, de momento, se descarta que haya relación.

Preguntas que hay en el aire. ¿Se mantienen las citas previstas con AstraZeneca? No. Sanidad estudia este fin de semana a qué grupos los va administrar a partir de ahora. ¿Qué y a quién se debería tener en cuenta? En Herrera en COPE le hemos preguntado al doctor, Pablo Barrero, médico adjunto de la sección de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital La Paz. Hace un llamamiento a la tranquilidad: “Hablamos de 25 entre 20 millones de vacunados o sea que esto viene a ser un riesgo de una complicación de ese tipo por millón de personas, cualquier medicamento está sujeto a complicaciones pero hablamos exactamente de unos riesgos muy muy bajos, los beneficios de la vacunación superarían claramente los posibles riesgos”.

Entre los movimientos políticos, hoy hemos conocido una nueva baja en Ciudadanos. Es la de Ángel Garrido, que ha sido consejero de transportes durante esta legislatura, que fue presidente interino tras la renuncia de Cristina Cifuentes con el PP y que acumula una larga trayectoria política de más de tres décadas que empezó con el CDS. Garrido abandona la política. La sangría en Ciudadanos es un suma y sigue. En total 13 cargos públicos han abandonado el partido de Arrimadas o han sido expulsados. En esa cifra se incluyen dos diputados del Congreso, tres senadores y ocho diputados autonómicos.

Por Herrera en COPE ha pasado el gran protagonista del cambio de estrategia de Ciudadanos en Madrid. No repite Ignacio Aguado y le sustituye Edmundo Bal, hasta ahora diputado en el congreso: “Yo me lo paso muy bien en el Congreso de los Diputados y lo cómodo hubiera sido quedarse ahí. Me llama Nacho y me dice “Mira yo creo que estas elecciones son tuyas y vas a ser tú el que el que vas a sumar, el que vas a tirar del carro, el que tienes opciones, no tienes mochilas y acabas de llegar como quien dice a la política”, pues yo no puedo decirle que no”.

¿Será suficiente este cambio para que Ciudadanos salve los muebles en Madrid? Va a ser muy complicado, la marca está muy tocada y los votantes de este partido no ven un líder sólido que les arrastre a mantener la confianza.