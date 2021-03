Antonio Herraiz:"Lo que preocupa es el coronavirus y la crisis económica, no las peleas políticas"

Han pasado más de 24 horas del movimiento inesperado de Pablo Iglesias y todavía se sigue analizando el motivo de su salida del Gobierno. ¿Qué es lo último? Lo último es la respuesta de Iglesias al portazo a una candidatura conjunta con el partido de Errejón. Más Madrid le ha dicho que no, que no van juntos. E Iglesias la reacción que ha tenido en su cuenta de Twitter es que cree que habría despertado mucha ilusión con una candidatura unitaria, pero que respeta la decisión de los dirigentes de Más Madrid. Ya sabemos que el vicepresidente tiene un concepto muy elevado de sí mismo y esa es una de las razones. A esto hay que añadir otro buen ramillete de motivos que están todos conectados.

Las encuestas internas le situaban a punto de perder su escasa representación en la Asamblea de Madrid. Ya le pasó en Galicia y en el País Vasco. Su papel en el Gobierno es cada vez más irrelevante y arrastra los más de 20.000 muertos en las residencias de mayores sin haber sido capaz de visitar ninguna. ¿Será capaz de dar la vuelta a las encuestas? ¿Le queda algo de tirón para arrastrar el voto de la izquierda? En las autonómicas de 2019 Podemos se quedó con 7 diputados y hoy la encuesta del CIS le da a Iglesias una nota de 2,9, la pero del Centro de Investigaciones Sociológicas. No son buenos indicadores que auguren la remontada.

De momento, esta mañana el partido de Errejón le ha dado un portazo.

¿Qué dice Pedro Sánchez de todos estos movimientos? ¿Se va a tragar, sin más, el encargo de Iglesias de imponer a Yolanda Díaz como vicepresidenta y a Ione Belarra como ministra? En una nota oficial, Sánchez asegura que están de acuerdo con los cambios, aunque falta rematar algunos detalles.

Pero mientras en las peleas políticas siguen primando los intereses personales, a los españoles lo que les preocupa es el coronavirus, la crisis económica y el paro. Lo dice el CIS y lo confirma los problemas en el plan de vacunación.

Casi un millón de personas vacunadas con AstraZeneca se han visto rodeadas por las dudas y la incertidumbre después de quedar paralizado el suministro de esta vacuna. No se va a reanudar hasta que se descarte por completo cualquier relación con los casos de trombosis aparecidos. Los expertos aseguran que es una cuestión de proporcionalidad, no causa efecto, y la Organización Mundial de la Salud sostiene que no hay razón para no usar la vacuna de AstraZeneca. David es el director de un instituto de secundaria. Se puso la vacuna y, de momento, nadie le ha informado sobre cuándo retomará el proceso: “No nos han dicho nada. Preocupación, pues no. La vacuna ha sido probada previamente y entiendo que es de una manera cautelar, el tema de este parón en la vacunación. Así que, en principio no me encuentro preocupado por ello”.

Y la Agencia Europea del Medicamento acaba de señalar que los beneficios son mayores que los riesgos, como primer dato de un estudio que van a presentar este jueves.