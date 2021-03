Antonio Herraiz:"Los mossos se sienten desamparados y los violentos seguirán campando a sus anchas"

Los mossos de escuadra han detenido al ex Presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. También han arrestado a tres colaboradores cercanos a Bartomeu, entre ellos a su ex asesor Jaume Masferrer. Detenciones que se enmarcan dentro del caso BarçaGate, en el que se investigan presuntos delitos de administración desleal y corrupción. Todo parte del pago de al menos un millón de euros a una empresa, un pago que fraccionaron en 5 partes para saltarse todos los controles del club. El cometido de la empresa que recibió ese dinero era monitorizar redes sociales para criticar a jugadores y determinados directivos del Barça, directivos que, lógicamente, no eran de la cuerda de Bartomeu.

Enseguida saludo a JuanMa Castaño, al director del partidazo de COPE, para mirar un poco más allá. Cómo puede afectar esta operación a la estabilidad deportiva del club y al inminente proceso electoral. El domingo los socios del Barca votan para elegir presidente con tres candidatos en liza: Joan Laporta, Victor Font y Toni Freixa. Hay que decir 22.000 socios han votado ya por correo.

Por lo demás, la noticia está también en Barcelona con la reunión de los responsables del Ayuntamiento y de la Generalitat de Cataluña. Después de diez noches de disturbios, los agentes de los mossos y de la guardia urbana se sienten indefensos. No tienen las herramientas legales para actuar ni el apoyo político.

Seguro que has visto esas imágenes del furgón de la guardia urbana. En plena Ramblas, los radicales incendiaron el vehículo con un agente dentro. Lo intentaron quemar vivo. Hemos intentado localizar a ese policía, que de momento prefiere mantenerse en un segundo plano. En Herrera en COPE sí hemos hablado con Jordi Rodríguez. Además de compañero es amigo de ese agente. Nos ha contado que no tiene ningún daño físico pero hay que vigilar su estado anímico: "Fueron momentos muy difíciles, muy duros para el compañero. Estamos preparados física y psicológicamente para afrontar situaciones duras, pero esta es muy difícil de digerir".

El agente salvó la vida de milagro. Podía haberse quedado dentro y aún así, al día siguiente fue a trabajar. Su amigo y compañero, Jordi Rodríguez, ha hablado con él en las últimas horas. Es también portavoz del sindicato SAPOL. Y en Herrera en COPE mandaba este mensaje a la alcaldesa Ada Colau: "A mi alcaldesa lo primero que le pido no es solo que condene eso, es que lidere la denuncia de las agresiones que se han producido contra sus policías. Y ella siempre se ha posicionado en el lado contrario, siempre. Que ejerza de lo que es: de alcaldesa".

Esta es la realidad, los policías se sienten desamparados. Y no tienen grandes esperanzas en esa reunión que mantiene los representantes del Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona. Si no tienen el amparo de sus representantes políticos, si desde algunas formaciones que son llave de Gobierno alientan a los radicales, los violentos seguirán campando a sus anchas y se va a repetir.