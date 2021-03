Antonio Herraiz: "Se investiga si Bartomeu troceó un contrato, típico de cualquier manual de corrupción"

El mes de marzo se ha estrenado con un auténtico tsunami en el entorno del Fútbol Club Barcelona. No solo ha sido detenido el ex presidente del Barca, Josep María Bartomeu. Los mossos también han arrestado al que fue director general del club, Óscar Grau, al ex asesor del presidente, Jaume Masferrer y a Román Gómez Pontí, responsable de los servicios jurídicos.

¿Por qué han detenido a Bartomeu y a otros dos altos dirigentes del club? Todo comenzó en febrero de 2020. Entonces conocimos que había en marcha una investigación interna para aclarar el pago de un millón de euros desde la dirección del Fútbol Club Barcelona a una empresa. Ese pago se había fraccionado en cinco partes para saltarse el control interno del club. Esto de fraccionar es un clásico en casos de corrupción. ¿Te suena, ¿verdad? ¿Cuál era el cometido de esa empresa que recibió ese millón de euros? Monitorizar redes sociales que se dedicaban a criticar a jugadores en activo del club, como Leo Messi o Gerar Piqué o ex presidentes como Joan Laporta. Todo el que no era afín a Bartomeu y a los suyos era objetivo de la campaña de desprestigio.

La investigación dio un giro cuando en julio de 2020 los mossos de escuadra entraron en las oficinas del Barca y ahora han dado un impulso con la detención de Bartomeu y resto de arrestados. Las detenciones llegan en la misma semana en la que se celebran elecciones a la presidencia del club. En la pugna, Joan Laporta, Victor Font y Toni Freixa.

Enseguida ampliamos esta noticia que pone el foco en el Barca en un comienzo del mes de marzo que nos lleva a recordar lo que pasaba hace justo un año. Hasta ese momento, hasta el 1 de marzo de 2020, en España, apenas se habían detectado 73 casos de coronavirus. 15 positivos en Valencia, 14 en Madrid, 12 en Andalucía, 9 en Cataluña y poco más. Fue el dato que aportaba el Ministerio de Sanidad y que, con la ventaja del tiempo pasado, está claro que la cifra oficial no era real. En aquel 1 de marzo, que parece lejano, pero del que solo ha pasado un año, todavía no nos habíamos familiarizado con las pruebas PCR porque no había. Lo de los test de antígenos ni siquiera se mencionaba.

Pero en ese contexto de confusión y de minimizar lo que nos venía por delante, nos hubiera venido bien mirar a Europa. Y especialmente a Italia, donde ya se habían detectado más de 1000 casos. Allí estaban planteando ya aislamientos y no tardaron en tomar decisiones drásticas. Fueron los primeros en Europa en confinar a más de 16 millones de habitantes en Lombardía, Milán, y otras 14 provincias más.

Ha pasado un año y en España ahora mismo miramos al lento plan de vacunación y al alivio progresivo de las restricciones. Reabren centros comerciales en Cataluña después de 2 meses cerrados pero con aforo al 30%. Y en la Comunidad Valenciana, reabren sus bares aunque sólo en terrazas. Paqui es hostelera: “Con ganas de que ya nos dejen trabajar al 100%, con las medidas, evidentemente las medidas hay que seguir manteniéndolas”.

Bares y restaurantes de la comunidad valenciana no abrían desde mediados de enero. Los cierres perimetrales solo afectan en el caso de Madrid a 400 mil madrileños. En Galicia, han vuelto las clases presenciales a las universidades. Y un sinfín de alivio de las restricciones que van poniéndose en marcha en las diferentes comunidades autónomas. Todo con la esperanza y confianza de que ya no haya vuelta atrás.