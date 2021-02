Antonio Herraiz:"El pasaporte Covid es necesario para agilizar los viajes y el turismo"

Estamos a las puertas del último fin de semana de febrero y las comunidades autónomas siguen avanzando en la desescalada. En muchos casos suponen alivios mínimos. Hoy Cataluña ha anunciado que el lunes vuelven a abrir los centros comerciales. Allí se mantienen cerrados desde el 7 de enero. De momento, sólo podrán abrir de lunes a viernes y con restricciones en el aforo. Y es un poco el patrón. En Galicia abren los bares, en Navarra el interior, pero con severas restricciones de aforo y en Baleares también abren las terrazas de bares y restaurantes. En Andalucía el lunes es festivo, puente por tanto en esta comunidad y levantan el confinamiento perimetral de sus capitales, aunque se mantiene el cierre provincial y el autonómico.

Estas son algunas de las novedades que siguen adoptando de forma individual cada una de las comunidades mientras el Gobierno repite que están pensando un plan conjunto para Semana Santa. Hay presidentes, como el de Cantabria que o todos o ninguno, o la movilidad es para todos o para ninguno.

Hablando de movilidad, hoy sigue siendo noticia el pasaporte COVID. Se trata de un documento digital, un certificado al que podrían acceder las personas vacunadas, las que hayan generado anticuerpos tras superar la enfermedad o incluso si tenemos hecha una PCR negativa realizada recientemente. Son cuestiones que se están estudiando y que tienen un claro objetivo. Agilizar los viajes e impulsar el sector turístico de cara a la temporada de verano.

Hay debate dentro de la Unión y hay países como España o Grecia que apuestan fuerte por el pasaporte COVID. Ahora mismo, se han dado tres meses para seguir trabajando en el documento.

Este pasaporte COVID genera un debate jurídico, ético y también sanitario. No está del todo demostrado que una persona que esté vacunada no trasmita el virus. Joan Cayla es Portavoz Sociedad Española de Epidemiología: “Hay alguna posibilidad de que alguna persona vacunada presente la infección y llegue a contagiar, por tanto hasta que a nivel de España, de la Unión Europea en general, no tengamos incidencias muy bajas, habrá que mantener estas medidas”.

Y hoy es noticia el Rey Juan Carlos. Lo ha adelantado esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE y lo ha confirmado este mediodía el bufete que representa al rey emérito. Ha presentado una segunda regularización fiscal ante la Agencia Tributaria por rentas no declaradas. Se trata de una declaración voluntaria, sin requerimiento previo por un valor de más de 4 millones de euros. Esto tiene que ver con los viajes privados del monarca entre 2007 y 2018. Los pagó un primo de don Juan Carlos, Álvaro de Orleans, y aunque sea un regalo o una donación, a efectos tributarios hay que pasar por Hacienda. No lo hizo y de ahí esta regularización. Que es poco habitual entre los que tienen cuentas pendientes con Hacienda, pero que se puede hacer en cualquier momento como ha explicado a Mediodía COPE Almudena Velázquez, experta en asesoría fiscal: “Todos los contribuyentes tenemos derecho a regularizar nuestras deudas tributarias en cualquier momento, lo que sucede es que las consecuencias son distintas si lo hacemos con carácter previo a que se haya iniciado actuaciones de comprobación y liquidación cómo ha sido este el caso o ya nos encontramos ante un expediente que nos notifica Hacienda”.

Ahí queda esa regularización del rey Juan Carlos que sigue en Abu Dabi desde agosto y que desde distintos ámbitos se están intensificando las gestiones para que vuelva a España cuanto antes. Y en ese contexto se enmarca también esta última regularización con Hacienda.