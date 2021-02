Antonio Herraiz:"La caída en picado de Ciudadanos es un señuelo más de la crónica de una muerte anunciada"

Es noticia que te ha adelantado la cadena COPE. El estado de salud del rey Juan Carlos es bueno. No está grave como se ha apuntado desde algunos medios y eso se puede confirmar en una fotografía que publica en exclusiva Cope.es. En esa imagen, aparece el Rey Emérito junto al príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos con un aspecto más que saludable. La foto se tomó hace dos día y es la prueba gráfica de la conversación que ha mantenido esta mañana Carlos Herrera con el Rey: "Leo ahora mismo una información de Europa Press en la que afirma que el Rey Juan Carlos está en estado grave, pues será otro rey porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud, he hablado con él, he contactado con él para saber exactamente cómo está. Le he preguntado: ¿Está su majestad enfermo? Y dice: "Yo estoy como un oso". La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo".

Si quieres comprobar cómo es el aspecto del Rey en estos momentos, puedes ver la foto en cope.es que corrobora su buen estado de salud.

Por lo demás, hoy está siendo un día de muchas preguntas en Cataluña y la mayoría de las respuestas las tienes Esquerra Republicana. Una vez más, los separatistas tienen la llave y ellos van a decidir quién gobierna esta comunidad. ¿Qué va a pasar? Lo que más convenga a Junqueras y a los suyos. Tan simple y a la vez tan complicado. De donde más tajada saquen. A Esquerra le salen los números por dos vías. Suma con el PSC y En Comú Podem, la marca de Podemos en Cataluña. Y suman también con el Junts Per Cat y los radicales de la CUP. El debate interno entre los de Junqueras es si el liderazgo de los independentistas se consigue apoyando una opción o la otra. Esto es lo que prevalece, porque la pugna con el fugado Puigdemont ha sido y es seria. Y ahora les toca sopesar.

¿Qué ocurre? Que si se decantan por la alternativa de la izquierda, con el PSC y la CUP, no lo van a hacer gratis. Volveremos a hablar de indultos, de referéndum pactado y de una serie de cesiones que debilitarán al conjunto de España y a su estabilidad. Y, por supuesto, quieren la presidencia. Junqueras hoy se ha inclinado ya por el frente independentista, que es la primera opción de Esquerra.

¿Quién es el que más gana en estas elecciones? Sin duda, los separatistas. Su fuerza crece en el parlamento y, además de tener la llave del futuro gobierno de la Generalitat, mantienen un apoyo social que sube exponencialmente entre los más jóvenes. Lo confirma el amplio apoyo a Esquerra y Junts, lo confirma el ascenso de los radicales de la CUP, lo confirma que superan el 50% de los votos y también un extremo que algunos omiten. No hay que perderlo de vista.

La marca de Podemos en Cataluña mantiene su representación y a En Comú Podem siempre se le coloca entre las fuerzas constitucionalistas, olvidando sus coqueteos con el separatismo y no enterándose de que muchos de sus votantes son partidarios de esta opción.

¿Quién gana también? La abstención. Sube en 26 puntos respecto a las elecciones de 2017. ¿Todos los que se han quedado en casa son votantes de partidos de centro derecha? Eso es demasiado suponer.

Gana el PSC, gana Salvador Illa y ganan sobre todo Pedro Sánchez e Iván Redondo, cuya estrategia, políticamente impecable para sus intereses, vuelve a llevar a los socialistas a ganar unas autonómicas en Cataluña. No lo hacían desde 2003 con Maragall. Todo apunta a que su victoria no les sirve para gobernar.

Gana también Vox, que irrumpe con 11 escaños en el parlamento catalán con un mensaje que ha conseguido aglutinar a buena parte de la derecha. Y los dos grandes derrotados son PP y Ciudadanos. La excusa de la amplia abstención no les sirve de argumento. La marca PP no solo cotiza a la baja en Cataluña. La actual dirección dice que es por Bárcenas y alguna justificación más. Pero con el mejor candidato posible como es Alejandro Fernández han conseguido un resultado nefasto. Si no llega a ser por Alejandro Fernández, quedan fuera del parlamento. ¿Se lo va a hacer mirar Pablo Casado? Por la cuenta que le trae, aunque siempre puede seguir haciéndose trampas al solitario. Y la caída en picado de Ciudadanos -pasa de 36 a 6 diputados- es un señuelo más de que comienza la crónica de una muerte anunciada para la formación naranja.