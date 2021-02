Antonio Herraiz: "La campaña trasforma a los políticos y ahora a Illa no le gusta el pacto del Tinell"

Faltan 3 días para las elecciones en Cataluña y los separatistas han realizado un gesto, que no deja de ser un paso para reclamar más protagonista. Han firmado un documento en el que se comprometen a no pactar con el PSC de Salvador Illa, sea cual sea el resultado.

Es un cordón sanitario que recuerda a otros acuerdos a los que en la misma Cataluña sí que se ha sumado el PSC. Ahí está el famoso pacto del Tinell, porque se firmó en el salón del Tinell de Barcelona. Aquello fue en diciembre de 2003. El socialista Maragall estaba a punto de ser presidente de la Generalitat, tomaría posesión días después, pero los partidos independentistas y de izquierdas querían plasmar el acuerdo por escrito. El objetivo no era otro que excluir de cualquier decisión al Partido Popular. Y así lo hicieron.

Hoy en Herrera en COPE, Carlos Herrera ha preguntado al candidato del PSC por aquel pacto que suscribieron entonces con Esquerra Republicana o con Iniciativa Per Cataluya, y el que hoy suscriben los separatistas: “Es la perpetuación de la confrontación, del odio, de la división, de la decadencia en Cataluña. Es la foto de Colón el independentismo que les retrata tal como son. No me siento orgulloso de ese pacto”.

La campaña transforma a los políticos y ahora a Illa le parece mal el pacto que entonces aparcó, trató de reducir a la nada al PP. Por cierto, que el exministro de Sanidad ahora candidato no ha sorprendido cuando ha dejado abierta la puerta al indulto de los políticos condenados por el intento de golpe separatista. Es en lo que está el Gobierno. El ejecutivo del que él ha salido hace nada.

Por lo demás, hoy han llegado a España 228 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca. Un envío que no estaba previsto y que se va a distribuir entre mañana viernes y el sábado entre las comunidades autónomas. Es la vacuna que ha obligado a recomponer el plan porque, hasta que no avancen los ensayos, no se suministrá a mayores de 55 años. La pregunta que más se repite es ¿cuándo me va a tocar a mí? En el caso en el que no hayas sido vacunado todavía. Nadie se atreve a concretar porque ahora mismo Sanidad no sabe las vacunas que va a disponer en los próximos días, semanas o meses. Lo ha destacado en Herrera en COPE, José Luis Barranco, que es el responsable de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía de Córdoba: “el principal problema que tenemos para responder a esa pregunta de cuándo nos van a vacunar, es de cuántas dosis vamos a disponer. Poder decir cuándo una persona en concreto se va a poder vacunar, si no está dentro de estos grupos de riesgo que están publicados y consensuados hasta ahora, ahora mismo va a ser complicado”.

Hay una novedad que hoy te estamos contando en COPE. España ha apalabrado también 20 millones de dosis de la vacuna de Johnson and Johnson que llegarán hacia el 8 de marzo. Será la cuarta tras la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La vacuna, la de Johnson and Johnson, es más barata, solo requiere de una dosis para que sea efectiva y se puede guardar en un congelador convencional, como el que tenemos tú y yo en casa.