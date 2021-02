Antonio Herraiz: "Los hosteleros de toda España ven con esperanza la decisión del TSJ del País Vasco"

Seguimos con buenas noticias en los hospitales. Aunque sea de forma lenta, hay más altas que ingresos, lo que se traduce en menor presión en unos centros, que, durante finales de enero y principios de este mes, han estado al borde del colapso.

Hoy, en Cataluña, 62 pacientes ingresados menos en planta y 20 menos en UCI. En Galicia, 63 hospitalizados con coronavirus menos en planta y 8 menos en UCI. En Baleares, 24 menos en planta y 5 en UCI.

Y esta es la tendencia que sigue consolidándose en todas las comunidades, pero que todavía no se traduce en el último eslabón, el de fallecidos, con esa escalofriante cifra de muertos en solo 24 horas: 766 fallecidos, la cifra más alta desde abril. Y es un registro que se va a mantener en niveles especialmente altos.

¿Por qué? Porque a pesar de las altas en hospitales, la ocupación en las UCI sigue estando muy por encima del nivel de alerta. En las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles se sigue atendiendo a más pacientes que durante la primera ola. Hay casos extremos, como el de La Rioja, donde la ocupación de las UCI ha superado el 100% de su capacidad. ¿Y en qué se traduce eso? En que se han tenido que habilitar espacios que en una situación normal habría sido impensable dedicarlos a espacios UCI. Lo ha contado a COPE, Virgina Fraile, médico intensivista de Valladolid: “En todas las comunidades, las UCIs casi todas están ocupadas y lo que se está haciendo es contar camas que no son camas de UCI, estamos contando con quirófanos dónde estamos metiendo los pacientes porque hay un respirador, unidades de reanimación habilitados donde se ha puesto un respirador, pero no son UCIs, con lo cual, en la mayoría de los sitios, las UCIs estás muy tensionadas".

En el informe COPE de este miércoles analizamos hasta cuándo se va a mantener esta situación. Y los expertos la prolongan hasta la semana que viene. Al menos diez días más.

Por lo demás, la campaña electoral en Cataluña entra en la recta final. Esta mañana en Herrera en COPE ha estado el responsable de procesos electorales de la Generalitat. Y ha asegurado que, aunque el recuento se demore algo más de lo habitual, el resultado se conocerá esa misma noche. Además, ha garantizado que las mesas se van a constituir sin problema. Ha aportado un dato. El 25% de los convocados para formar parte de las mesas como presidentes, vocales o suplentes, ha presentado recursos. Y COPE está constatando que la mayoría de esos recursos, han sido denegados. Es el caso de Daniel Pérez, convocado como vocal el próximo domingo en un colegio de Barcelona.

Tiene 36 años y vive con su madre de 65 años. El pasado lunes supo que le tocaba estar en una mesa y automáticamente presentó alegaciones, pero no se las han aceptado. Su madre padece una enfermedad respiratoria y dice que va a correr un riesgo innecesario: "El mismo día me contestaron desde la Junta Electoral que yo no era el cuidador de mi madre, que tiene una enfermedad pulmonar, y ella se puede valer por sí sola, pero yo comparto vivienda con ella".

Las elecciones se van a celebrar el domingo y el temor a contagiarse entre todos los que van a participar de forma activa en el proceso es mayoritario.