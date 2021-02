Antonio Herraiz: "Los enfermeros de la UCI dicen que la situación es propia de una guerra"

Tenemos una última hora que nos lleva hasta Marruecos. Al menos 24 obreros han muerto en una fábrica de Tánger por el accidente causado por un cortocircuito eléctrico. Se trata de una fábrica textil clandestina, situada en el sótano de un edificio residencial ubicada al sur de Tánger, cerca de la carretera a Rabat. De momento, el cortocircuito deja 24 trabajadores muertos.

La semana ha comenzado con una buena noticia, que, como todas las buenas noticias en este tiempo de pandemia, tiene matices. Las comunidades autónomas han comenzado a recibir la vacuna de Oxford-Astrazeneca. Es la tercera vacuna que comienza a suministrarse en España, un mes y diez días después de la primera, que fue la de Pfizer aquel domingo 27 de diciembre.

¿Es una buena noticia? Sin duda, pero tiene matices. Han llegado algo menos de 200.000 y, a diferencia de la de Pfizer y Moderna, se administrará a personas de entre 18 y 55 años. Esto altera el plan de vacunación, pero el Gobierno sigue sin precisar, sin detallar los colectivos a los que se pondrá primero esta vacuna. Eso provoca que se sigan lanzando propuestas para priorizar a determinados colectivos. El planteamiento que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud pública habla de vacunar en primer lugar a los obesos y las personas con Síndrome de Down. Es la particularidad que añaden además de vacunar a los mayores de 70 años, que en el caso de la vacuna de Oxford Astrazenca no es posible porque no se va a administrar a mayores de 55. Por eso la necesidad de que Sanidad rehaga el protocolo y defina con claridad quién, quiénes van a ser los siguientes.

¿Qué más matices tiene la llegada de esta tercera vacuna a España? Uno que todavía tiene que ir concretando la investigación. Las vacunas fueron ensayadas en un determinado momento, antes de la aparición de nuevas mutaciones del virus.

Y hoy un estudio que ha adelantado el Financial Times apunta que las dosis de Oxford AstraZeneca son menos efectivas contra la cepa sudafricana. También concluye que no protege contra síntomas leves o moderados. Esto ha llevado al Gobierno de Sudáfrica a pausar, a paralizar de forma momentánea la administración de la vacuna de AstraZeneca.

Enseguida te cuento más sobre el ritmo de vacunación, en un momento en el que la evolución de la pandemia confirma la tendencia a la baja. El informe COPE recalca hoy que la incidencia acumulada a 14 días está hoy en 750. Al pico se llegó el 27 de enero cuando rozamos los 900. Estamos lejos de bajar de los 200 casos por cada 100.000 habitantes y la presión hospitalaria sigue siendo muy alta. Y lo hemos visto esta mañana en los datos que han adelantado Cataluña y Galicia. En las dos comunidades se registra un importante descenso de positivos, pero suben los ingresos, tanto en planta como en UCI.

Y los que trabajan en estas unidades de cuidados intensivos lo saben bien. Emi Pujades es enfermera de UCI en el Hospital General de Valencia. La semana pasada una compañera la fotografió en un momento de bajón: sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos y llorando. Hoy la situación sigue siendo límite: " Para mí es una guerra, ni tercera ola. Esto es una pared vertical, no hemos llegado todavía a ver el tope en el paciente crítico, luchando contra un enemigo invisible y más contra todo lo que conlleva que la gente no tome medidas. Por culpa de la gente que piensa que esto no existe o que está simplemente cansado de lo que es la pandemia estamos como estamos ahora mismo".

Habla de guerra y no hace falta añadir más. Se entiende perfectamente.