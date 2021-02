Antonio Herraiz:"España es como es y, tras un año de pandemia, seguimos mirando a las fiestas"

En medio de la pandemia, con la tercera ola todavía descontrolada, ¿es oportuno hablar de las fiestas masivas más internacionales de España que tenemos por delante? Cuando en la última semana han muerto 1.534 personas por coronavirus, no parece lo más adecuado. Tampoco si miramos la presión hospitalaria. El último registro actualizado habla de 32.000 pacientes ingresados por coronavirus y cerca de 5.000 en las UCI de los hospitales españoles.

Esta es la realidad, pero España es como es y después de un año de pandemia todos absolutamente todos queremos algo de normalidad, que a corto plazo es inviable. Y los españoles somos festivos y dados a celebrar casi todo. Si hablamos de fiestas lo inmediato son los carnavales, que quedaron suspendidos hace semanas. Este evento en Cádiz, en Tenerife, en Las Palmas, en Badajoz, en Ciudad Rodrigo, sí se pudo celebrar el año pasado. Por tanto, es la primera vez que se suspende.

Pero luego entramos ya en eventos que el año pasado se vieron afectados y que en 2021 también han quedado cancelados. Por ejemplo, las procesiones de Semana Santa. En el aire están las Fallas, que tampoco se celebraron en 2020 y que penden ahora mismo de un aplazamiento. ¿Y qué va a pasar con la fiesta más internacional de España? ¿Qué va a pasar con los sanfermines? Atentos a lo que ha dicho hoy la presidenta de Navarra, María Chivite:" Una fiesta internacional cómo son los Sanfermines, en el que viene a Navarra millones de personas, no va a ser posible".

Los Sanfermines no van a ser posibles. Esto es una insinuación porque hay que decir que es una fiesta local y que tendrá que ser el Ayuntamiento el que tome una decisión, que, lógicamente, estará condicionada por la evolución de la pandemia y las restricciones que le manden la propia comunidad autónoma. ¿Y qué dicen en el Consistorio pamplonés? Mirando el calendario, es evidente que con la foto fija que tenemos a 2 de febrero, unos sanfermines como los que conocemos, masivos y con aglomeraciones, con miles de personas llegadas desde todos los rincones del mundo, en 2021 parecen imposibles. Y esa va a ser la tónica, hasta bien entrado el verano, en todas las celebraciones y fiestas de España. Por eso, no conviene crear expectativas que luego no se van a cumplir, sobre todo viendo la lentitud del proceso de vacunación.

Esto va a complicar la recuperación económica porque Pamplona depende de sus Sanfermines, Valencia de sus Fallas, Cádiz de sus carnavales y Sevilla de su Semana Santa y su Feria de Abril. Y los datos económicos que seguimos recogiendo, son pésimos. Hoy se han publicado las cifras del paro, que, ya sabes, que no incluyen a los trabajadores en ERTE. Técnicamente no son desempleados aunque estén en casa cobrando una prestación. Y siguen subiendo. Ahora mismo en España hay 739.000 trabajadores en ERTE, 35.625 más que en diciembre. Viendo la evolución de la hostelería, con bares y restaurantes que ya no van a levantar la persiana, muchos de estos trabajadores pasarán directamente a engrosar las listas del paro en breve. Y en esta situación, España se acerca ya a los 4 millones de parados.