Antonio Herraiz:"La Generalitat ya ha celebrado el primer acto electoral con el tercer grado a los presos"

La falta de vacunas se ha convertido en uno de los principales problemas que hay que afrontar en esta tercera ola de la pandemia, con cifras de contagios que tienden a estabilizarse, aunque siguen sin control. Si miramos ahora mismo, la última información actualizada que ofrece el ministerio de Sanidad, se han distribuido 1.769.000 vacunas y se han administrado 1.356.000. Es decir, apenas hay disponibles 400.000. Y las comunidades autónomas se regulan para que no falte la segunda dosis. Ahí está el caso de Madrid, que mantiene la suspensión de la primera dosis durante dos semanas o el caso de Cataluña donde advirtieron que tienen las neveras vacías.

Esta es la realidad de la que se desprenden muchos interrogantes. Sobre todo, porque complica que el proceso sea tan eficaz como se demostró durante el periodo de investigación. Los ensayos de la vacuna de Pfizer determinaron que para que, mantenga la efectividad máxima, no deben pasar más de 21 días entre la primera y la segunda dosis. En el caso de la de la compañía norteamericana Moderna ese plazo es de 28 días. ¿Qué pasaría si se supera ese periodo? No hay estudios concluyentes y por eso, los científicos aconsejan no sobrepasar lo que NO está demostrado. Es la tesis del doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Además este doctor, en Herrera en COPE, ponía el foco en las deficiencias que ha evidenciado el protocolo de vacunación establecido por el Gobierno. Esto ha comentado:“Hay problema de dosis, no se ha priorizado por ejemplo el tener en cuenta haber pasado o no la infección y el tener un cierto nivel de inmunidad. Y esa gente sería lógico dejarles al final. Se ha vacunado teniendo en cuenta solo los criterios de población mayor en residencias o los sanitarios”.

Al margen de la pandemia y a pesar de ella, esta medianoche comienza la campaña de las autonómicas en Cataluña. La Generalitat ya se ha adelantado y ha realizado su primer gran acto electoral concediendo el tercer grado a los presos condenados por el intento de golpe separatista. En el enésimo pulso al Supremo, gracias a este tercer grado todos los condenados menos Carme Forcadell, saldrán mañana de la cárcel. El caso de la ex presidenta del Parlament está aún pendiente de resolución. La Generalitat vuelve a concederles el tercer grado que el Supremo ya revocó en diciembre al considerarlo prematuro. ¿Qué supone este tercer grado? Pues que Junqueras, los Jordis y el resto de líderes independentistas encarcelados saldrán de la cárcel todos los días a partir de mañana coincidiendo con el inicio de la campaña. Incluso podrán participar en los mítines. Volverán a prisión de lunes a viernes para dormir y deberán estar un mínimo de ocho horas en la cárcel mientras que el fin de semana podrán quedarse en sus casas.

A la espera del previsible indulto y a la espera de que se confirme si finalmente las elecciones se van a celebrar el 14 de febrero, los políticos catalanes ya están en la calle. Y podrás ver a Junqueras y al resto de mitin. Lo previsto.