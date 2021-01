Antonio Herraiz:"La cogobernanza de la que presume Sánchez es un compóntelas como puedas"

De todos los datos que arroja la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana, nos vamos a detener, en primer lugar, en uno especialmente sangrante. Cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años están desempleados. O lo que es lo mismo. La pandemia ha elevado la tasa de paro juvenil en diez puntos durante 2020 hasta situarla en el 40%.

Esto quiere decir que cada vez hay menos jóvenes trabajando, 572.400 menores de 25 años están en paro. A esto hay que añadir la población activa joven, en sólo un año ha bajado en 100.000 personas, por el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población.

Nos hemos detenido en la población joven pero no se libra nadie del desastre económico que tenemos encima. 2020 acabó con 622.600 ocupados menos y casi 528.000 parados más, según la Encuesta de Población Activa. La tasa de paro se sitúa por encima del 16%, que es el nivel más alto desde 2017. Los datos de la EPA, de la Encuesta de Población Activa son malos sin paliativos, y eso que no incluyen los cerca 800.000 trabajadores que ahora mismo están en un ERTE.

A esta situación se siguen sumando los trabajadores de las comunidades autónomas con los bares cerrados o con restricciones importantes. Es el caso de Emilio. Tiene un chiringuito en Salobreña, al lado de Motril, en Granada. Lo abre cada día solo para mantener a los cuatro trabajadores que tiene activos, los otros seis que tiene están en ERTE. Así se ha expresado: “En los cuatro que tengo no se hace caja ni para pagarle a ellos. El problema es que no tenemos una ayuda. Si tuviésemos una ayuda como hubo en marzo o en abril, pues entonces sí que podríamos responder. Seguimos pagando los mismos impuestos, los mismos seguros a los trabajadores, y si tú no generas dinero y encima tienes que pagar seis mil y pico euros nada más que en seguros”.

La crisis económica es consecuencia directa de la crisis sanitaria. Seguimos superando cifras récord en esta tercera pandemia. Y por eso las comunidades autónomas siguen reclamando al Gobierno que tome decisiones conjuntas o que les facilite el paraguas legal para que puedan modificar y endurecer las restricciones. En el punto de mira sigue el toque de queda. El ministro saliente se ha resistido a adelantar el toque de queda antes de las diez de la noche e impulsó el recurso contra la decisión de Castilla y León de imponer el cierre nocturno a las ocho de la tarde. La medida la exigen presidentes de comunidades gobernadas por el PP pero también por el PSOE. Y esta mañana, lo ha dejado claro en Herrera en COPE, el valenciano Ximo Puig. Ha comentado: “Sí que hay medidas, como es rebajar el horario de toque de queda que pueden ayudar a la concienciación, sobre todo. La verdad es que yo no sé por qué esta actitud. Lo que se nos ha dicho a nosotros en ese momento, es que se estaba estudiando”.

Sin vacunas, sin posibilidad de endurecer las restricciones, viendo cómo el Gobierno no toma ninguna decisión, esa cogobernanza de la que han presumido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha convertido en un compóntelas como puedas. Y así nos va.