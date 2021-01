Antonio Herraiz:"¿Fernando Simón no se podría haber ido de campaña electoral a Cataluña?

Los vecinos de Granada y de otros municipios vecinos como Santa Fe o Atarfe siguen con el miedo en el cuerpo después de una noche movida. Tres terremotos que superaron los 4 grados de magnitud a los que siguieron una treintena de réplicas. El más fuerte se notó incluso en Murcia.

Marina estudia en Granada. Con el toque de queda, estaba en casa con sus compañeras de piso. Cuando el suelo y las paredes comenzaron a temblar, salieron corriendo a la calle. Así nos ha contado: “Justo notamos un primer temblor, en el primer temblor nos reímos al principio pero luego vino uno más fuerte, pero el tercero fue muchísimo más fuerte. Cogimos, nos pusimos las zapatillas porque pensábamos que se nos caía encima la casa”.

Y allí se encontraron con decenas de vecinos que, como ellas, tenían pánico. ¿Va a seguir temblando la tierra en Granada? No se descarta que la actividad sísmica se prolongue unos días, aunque expertos de la universidad de Granada aseguran que hay pocas probabilidades de que se registre una intensidad mayor.

De momento, hoy los estudiantes de Santa Fe se han quedado en casa. En este municipio de Granada se han suspendido las clases para revisar los colegios e institutos. Cristina Ispierto vive en Santa Fe, tiene dos hijos que hoy no han ido al cole. Ha estado en Herrera en COPE y todavía tiene el miedo metido en el cuerpo: “Todavía nos dura un poco el susto en el cuerpo. Porque no esperas que fueran tan seguidos.Yo creo que es lo que más incertidumbre creó entre la población, por lo menos aquí en Santa Fé. Muchos muy seguidos. En todos los años que he estado aquí nunca había visto ni había notado terremotos así de fuertes”.

En medio de la pandemia seguimos con sobresaltos. ¿Qué será lo siguiente? Pues lo siguiente debería ser ganar al coronavirus. Pero los datos que tenemos siguen siendo muy preocupantes.

Ahora, los expertos miran a la variante británica. La misma que el 11 de enero, Fernando Simón despreció, errando una vez más en su pronóstico. Esto comentó: “En caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país”.

Hoy en COPE te estamos contando que en España la variante británica ha pasado, en solo 6 días, de estar presente en 157 casos a 267. Expertos, como el microbiólogo Estanislao Nistal advierten que esta mutación del coronavirus, puede ser pronto dominante. Nistal ha dicho: “Puede convertirse, sí. Depende de muchas variables, pero por la pinta que tiene el Reino Unido, se transmite un poquito mejor y ese poquito es lo que hace que al final se vaya haciendo un grupo de población muy grande”.

Y comprobada la escasa fiabilidad de Fernando Simón, el director de alertas sanitarias, ¿no se podría haber ido de campaña electoral a Cataluña con Salvador Illa?