Antonio Herraiz:"Illa ha aprovechado el altavoz de Moncloa para su carrera electoral hasta el final"

Además de la evolución de la pandemia, además de la crítica situación en muchas UCIs de los hospitales españoles, hoy te estamos contando avances positivos. Avances médicos para combatir el coronavirus.

Se han puesto todas las esperanzas en la vacuna, los ensayos han concluido en tiempo récord. Pero de forma paralela se han desarrollado fármacos para aminorar los efectos del coronavirus. Y hoy en COPE nos hemos detenido en la investigación de un medicamento antiviral. Se llama APLIDIN, y ha sido elaborado por la farmacéutica gallega Pharma Mar. Los primeros estudios ya se han publicado en la prestigiosa revista Science y podría ser cien veces más efectivo contra el COVID que los utilizados hasta el momento, como el Remdesivir. Por Herrera en COPE ha pasado Pablo Avilés, investigador de la farmacéutica Pharma Mar: "Es un antivira, tiene un efecto claro sobre en la replicación del virus, actúa a través de una diana que se encuentra dentro de la célula infectada; una vez que el virus penetra, lo que hace es impedir que esa apropiación sea efectiva de manera que interrumpe la replicación viral dentro de la célula infectada destruyendo así la posibilidad de propagación".

No sólo las grandes compañías farmacéuticas investigan. Y por eso hoy te hemos hablado de un médico de Yepes, en Toledo. Es el doctor Ignacio Morán que ha publicado un estudio con un resultado interesante. La combinación de fármacos que ha reducido notablemente la mortalidad de sus pacientes con coronavirus. Estamos hablando en concreto de administrar antihistamínicos y azitromicina, un tratamiento que ya había resultado eficaz en pacientes con enfermedades pulmonares: "Este tratamiento lo veníamos usando nosotros en el tratamiento de enfermos con enfermedades pulmonares, bronquitis crónicas, bronquiolitis, infecciones que son frecuentes en la zona sobre todos los meses de invierno".

¿Y sabemos ya quién va a suceder a Salvador Illa al frente del ministerio de Sanidad? De momento, no es público. Pedro Sánchez se lo comunicará al Rey esta tarde. Todo apunta que será Carolina Darias, que deja el ministerio de política territorial que ocupará Miquel Iceta. ¿Qué ha dicho Illa tras su último consejo de ministros?: "Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles, me voy con mucha pena, dejo en Madrid, que es una ciudad fantástica, muchos amigos dentro del Gobierno por supuesto pero también fuera del Gobierno. Me considero o me siento, dicho sea con toda humildad, un servidor público y les aseguro que siempre estaré donde creo que pueda ser más útil".

Un honor habría sido ser más diligente y no hacer el don tancredo, sobre todo en esta tercera ola de la pandemia. En la que no ha tomado ni una sola medida a pesar del clamor de las comunidades autónomas.