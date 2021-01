Antonio Herraiz:"Se han vacunado a hurtadillas y eso que de cámaras sabe mucho la nueva política"

La mala evolución de la pandemia, con récord de hospitalizados en comunidades como Cataluña, Galicia o Extremadura, la gran pregunta que nos hacemos hoy es qué está pasando con las vacunas. Es la pregunta que nos hacemos nosotros y se hacen también en las instituciones comunitarias, en Europa.

Las previsiones que habían hecho las farmacéuticas, no se están cumpliendo. La primera que llegó a España fue la de la compañía Pfizer con un contrato global firmado con Bruselas que implicaba la llegada de 350.000 dosis semanales a España y una ampliación progresiva mientras aumentaba su fabricación. Esto no se está cumpliendo en España ni en el resto de países de la Unión que ven cómo las distintas variantes, como la mutación británica del coronavirus, aceleran los contagios sin poder hacerle frente.

En España, uno de los mensajes que más ha repetido en las últimas semanas el ministro saliente Salvador Illa es que en verano el 70 % de la población iba a estar inmunizada, habría conseguido la deseada inmunidad de rebaño. Ahora mismo apenas supera el 2% y a este ritmo esa optimista previsión, que también se la hacen en Bruselas, es directamente imposible, inviable. Eso ha llegado hoy a las autoridades comunitarias a pedir explicaciones y a exigir a las farmacéuticas que cumplan los contratos con Europa.

No hay vacunas suficientes, las comunidades se quedan sin dosis, el plan diseñado por el Gobierno se ha venido abajo a falta de suministro y por eso es todavía más sangrante la situación provocada por todos los que se han vacunado sin esperar su turno. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Pero por poner un poco de orden. Lo último es la dimisión de la alcaldesa de Molina de Segura, en Murcia, del PSOE. Hoy también han renunciado al cargo dos concejales. Esto es lo último pero la cifra no para de crecer y nos lleva a preguntarnos cuántos casos habrá que no hayan trascendido.

¿Esta polémica tiene mucho de demagogia? ¿Hay cargos que por su especial relevancia tienen que vacunarse?

Pues mira. Aquí hay tres o cuatro cuestiones claras.

Una. Se han vacunado a hurtadillas y sólo lo han explicado cuando ha trascendido. Si no, no hubieran dicho nada. Se hubieran callado y se habrían aprovechado de su situación de poder para saltarse la fila.

Dos. Si es necesario vacunar a personal relevante de la administración, a consejeros autonómicos, a responsables del ejército e incluso a alcaldes, lo deberían haber contemplado en el protocolo. Por qué no dijeron que iba a vacunarse a los cargos públicos antes que al resto.

Y tres. Si tanto ejemplo querían dar a los ciudadanos, convenciendo a los que dudan de la eficacia de las vacunas, lo podían haber hecho ante las cámaras de televisión, que de eso sabe mucho la nueva política. Del marketing son expertos pero no lo ha hecho delante de las cámaras porque lo querían hacer a escondidas.