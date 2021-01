Antonio Herraiz:"Con la que tenemos encima, Sánchez lo sigue fiando todo a la vacuna"

Enseguida te cuento lo que tiene planificado el Gobierno de Sánchez para doblegar el alto índice de contagios, que ahora mismo sigue disparado, pero que me acompañes a una Unidad de Cuidados Intensivos. Sirve cualquier UCI porque la situación es muy parecida. En este caso, me vas a acompañar a la UCI del hospital San Juan de Dios en Córdoba. Ahora mismo, el porcentaje de pacientes diagnosticados de covid-19 que requieren ingreso en las UCI andaluzas se ha incrementado un 60% en la tercera ola. Y eso tiene una consecuencia inmediata. José Carlos Ígeño, jefe de la UCI y Urgencias del Hospital San Juan de Dios: “Hay UCI que están al 50% y hay UCI que están al 200% o al 150%. Solo en covid. Como hay otras muchas patologías, pues actualmente hay alguna UCI que está llena al 90% de su capacidad original, antes de la pandemia, y otras que están al 200%”.

La entrada en la UCI de los pacientes con coronavirus, muy rápida, algunos no pasan ni por planta, pero, en cambio, tardan muchos días en recuperarse. Eso los que salen. Y desde la UCI, donde nos hemos colado hoy en Mediodía COPE, el doctor José Carlos Igeño lanza un mensaje a la desesperada: “La gente está trabajando a altísimos niveles y claro cuando tú ves que los números no bajan y que siguen creciendo, y que sigue viniendo gente, y tú ves, todos lo hablamos, que el mensaje, por el motivo que sea, no está calando en la población, es que nos miramos con cara de incredulidad. Es que sales a la calle y ves la gente cómo se está comportando, hacinándose en lugares cerrados, abiertos, etc.”.

Esta es la situación, con una incidencia acumulada que en la actualización de esta tarde va a superar, de media, los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Y aquí la pregunta es clara. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Sánchez? La respuesta la ha dado esta mañana el propio presidente: de forma inmediata no van a hacer nada. Así lo ha dicho: “Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva contrastada. Sabemos cómo doblegar la curva. Y a diferencia de olas que hemos sufrido tenemos el arma definitiva contra el covid, que es la vacuna”.

Sánchez lo fía todo a la vacuna cuando, a día de hoy, el proceso sólo se ha completado en 50.000 personas. Es la realidad paralela en la que vive el el presidente y que contrasta con el mensaje que nos llega desde las UCI y desde los hospitales donde el desgaste y la presión no para de crecer.