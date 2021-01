Antonio Herraiz:"La explosión deja imágenes propias de una guerra"

La imagen del edificio de la parroquia de La Paloma, en el centro de Madrid, refleja hoy incluso con más claridad la dimensión de la tragedia. La explosión ha dejado cuatro muertos, pero pudo ser mucho peor.

Marga vive justo frente al edificio siniestrado en la calle Toledo, en pleno centro de la capital. Eran las tres de la tarde y comía en casa junto a su marido. En ese momento escuchó una fuerte explosión. Pensó que se había caído su balcón. Cuando se asomó, el balcón seguía en su sitio, pero el panorama era propio de las imágenes de guerra. Así lo cuenta: “Un susto. Yo pensé que nos habían puesto una bomba o algo, que se nos caía la casa, es que fue terrible. Entonces salí al balcón, vi gente gritando, corriendo por la calle.Y luego ya muchísima confusión, menos mal que aquí los bomberos los tenemos muy cerca. Y enseguida las sirenas, venían”.

De momento, no hay conclusiones definitivas sobre el origen de la explosión. Los bomberos van a comenzar esta misma tarde la demolición controlada de las plantas superiores del edificio. También revisarán los edificios próximos para asegurar el regreso a casa de los vecinos desalojados.

Además, la policía científica va a introducir drones. Esto es posible porque en las plantas superiores, saltaron las paredes y han quedado muchos espacios libres entre los pilares. El trabajo es por tanto de la policía científica, de los bomberos y de los técnicos en un siniestro que deja cuatro vidas rotas.

David, uno de los fallecidos, tenía 35 años y cuatro hijos. Rubén, sacerdote, de 36 años, no ha podido superar las graves heridas y ha fallecido esta madrugada en el hospital. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ordenó a Rubén hace apenas siete meses.

Y Javier, de 45 años, padre de dos niños. Es albañil, de la Puebla de Almoradiel, en Toledo. Estaba trabajando en el edificio de enfrente y le pilló la onda expansiva. Tenían mucha vida por delante y una explosión, cuyo origen está todavía por determinar, ha llenado de dolor a sus familias.

Por lo demás, enseguida te detallamos la evolución de la pandemia en España, que va en la misma senda de los últimos días. Una curva descontrolada que ahonda también la crisis económica y por eso hoy nos ha sorprendido un titular. Es un titular que lleva al gobierno a sacar pecho. Sube la confianza empresarial en España. ¿Quién lo dice? El Instituto Nacional de Estadística. Claro, si eres hostelero y tienes tu negocio en una ciudad, en una comunidad en la que no puedes abrir tu bar o tu restaurante pues no te cuadra. Y es el caso de José María. De sus seis locales que tiene, ahora mismo solo hay uno abierto. Antes de la pandemia su plantilla la formaban 50 trabajadores. Ahora sólo 3. Dice que reinventarse, no es suficiente. Esto ha explicado: “Hemos implantado una nueva web, hemos hecho acuerdos con plataformas de reparto, incluso hacemos promociones de recogida en local. Desgraciadamente no tenemos costumbre en muchos de esos sistemas de consumir en la restauración”.

Entonces de dónde viene ese titular del INE, que apunta que sube la confianza empresarial. Bueno, pues hay matices. Esa confianza sube en la industria o la construcción por ejemplo, porque venimos de niveles de una crisis sin precedentes.