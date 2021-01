Antonio Herraiz:"No son grupos de riesgo, son grupos de jetas"

El mundo mira hoy a EEUU. Donald Trump apura sus últimas horas como presidente norteamericano porque cuando sean nuestras seis de la tarde, jurará el cargo Joe Biden. EEUU no puede permitirse que se produzca algo ni medio parecido a lo que ocurrió en Reyes, con el asalto al Capitolio, y 25.000 soldados, con armas de guerra, blindan la capital para controlar que no ocurra ningún incidente. Estamos ante el traspaso de poderes más atípico en la historia reciente de EEUU. El presidente saliente no va acudir a la toma de posesión de su sucesor, ha firmado decenas de indultos en las últimas horas y la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Al margen de esas medidas inmediatas que va a tomar Joe Biden y que son toda una declaración de intenciones y que afecta a cuestiones como el clima, inmigrantes, o también referentes a la propia gestión de la pandemia.

¿Qué país hereda Joe Biden? Se lo acabamos de preguntar en Herrera en COPE a un estadounidense que es Joseph McMahon, profesor de periodismo en la Universidad San Jorge de Zaragoza. Y ha contado lo siguiente: “Un país dividido, muy dividido. De 4 años de Trump la verdad es que ahora mismo es blanco y negro. En EEUU o eres de Trump o Biden, demócrata o republicano. Es un país totalmente dividido y va a ser muy difícil cambiar eso, va a costar mucho tiempo, y no sé si lo va a poder conseguir Biden”.

La toma de posesión de Biden, ya decimos que a las seis hora española, la vas a poder seguir en directo en COPE, y todo lo que rodea este atropellado traspaso de poder lo tienes en cope.es.

En España, la polémica sobre los cargos públicos que se vacunan antes de tiempo sin corresponderles amenaza con abrir una crisis en el Gobierno de Murcia. En esta región, el PP preside la comunidad en un ejecutivo de coalición con Ciudadanos.

Y los naranjas exigen al presidente López Miras que destituya al consejero de salud que junto varios cargos de su departamento se ha puesto la vacuna. Hoy ha trascendido que la mujer del responsable de salud murciano también. La duda es si su presidente le va a cesar o no, porque este consejero, que se llama Manuel Villegas, se niega a dimitir. Esto ha comentado: “No ha habido distinción entre estos profesionales. A todos se les ofreció la posibilidad de vacunarse, considerando que se ha hecho lo que se debía hacer. Sin tratos de favor ni privilegios. Hay muchas personas que tienen su esperanza puesta en la vacuna porque puede llegar o llevar a cuestionar o no entender lo que se ha hecho. Poniéndome en la piel de todas esas personas que puedan sentirse decepcionadas u ofendidas, quiero pedir disculpas”.

No hay muchas dudas. Ni de este caso ni de los alcaldes que se han vacunado saltándose un protocolo que es claro. No son grupos de riesgo, son grupos de jetas. Porque si su caso no hubiera trascendido, se lo hubieran callado. Otra cosa es que se hubieran vacunado para dar ejemplo, para convencer a los indecisos, como hizo el vicepresidente Mike Pence en EEUU o Netanyahu en Israel. Pero no. El consejero de Murcia, del PP, el alcalde de El Verger, en Alicante, del PSOE, o el alcalde de Riudoms de Junts per Cat, se han vacunado a escondidas sin corresponderles. Así hay unos cuantos más de todo signo político. En total 8 alcaldes. 5 del PSOE, uno del PP, otro de JxCat y otro independiente se han vacunado sin ser grupos de riesgo. Además de 4 concejales. Y eso tiene un nombre: CORRUPCIÓN.