Antonio Herraiz:"Por más excusas que dan, los alcaldes que se han vacunado sin tocarles son unos jetas"

Enseguida detallamos la mala evolución de la pandemia en España, las decisiones y restricciones que van adoptando las diferentes comunidades autónomas, en un martes que deja una noticia de la que están pendientes los cerca de 750.000 trabajadores españoles que están acogidos a un ERTE, a una expediente de regulación de empleo temporal.

En las últimas semanas, los agentes sociales han estado analizando, valorando la propuesta del Gobierno para ampliar estos ERTE al 31 de mayo. Y todo, salvo sorpresa de última hora, tanto la patronal como los sindicatos van a darle el visto bueno. Ahora hay que esperar a conocer la letra pequeña del decreto que, previsiblemente, aprobará el Gobierno en el consejo de ministros del martes, pero el esquema será muy similar al que conocemos. Como premisa fundamental, se podrán acoger a esos ERTE, los trabajadores cuya actividad se haya visto limitada por la pandemia o, directamente, haya desaparecido, como es la hostelería en muchos puntos de España. Hay una novedad, los ERTE en marcha se prorrogarán automáticamente sin pasar por autorización administrativa lo que simplifica las cosas. El último dato oficial habla de unos 755 mil trabajadores que siguen en ERTE con el empleo suspendido, aunque con las últimas restricciones impuestas por las comunidades autónomas serán muchos más.

Esto en cuanto al frente económico, en cuanto al sanitario. Pues si hacemos un repaso a las comunidades que ya han adelantado sus datos, hay matices. Mientras en Galicia alcanzan la incidencia más alta de toda la pandemia, en Cataluña, con cifras disparadas, baja de forma tímida la velocidad de transmisión.

La esperanza sigue puesta en la vacuna. Todos los organismos relacionados con la vacunología urgen a las administraciones a acelerar el ritmo de suministro, que es muy desigual en las diferentes CCAA. A esto hay que añadir que PFIZER ha enviado esta semana casi 100.000 dosis menos de las previstas inicialmente. Esto ha ocurrido en toda Europa. Y luego está el caso de los alcaldes jetas, que hay de todos los colores, que se han puesto la vacuna sin tocarles, porque no son grupo de riesgo. Las excusas son de lo más variadas y refleja que se han aprovechado del cargo en un momento crítico. Se lo ha afeado en Mediodía Cope, el presidente de la asociación española de vacunología, Amós García Rojas: "Me quedo profundamente frío y profundamente asombrado, están para dar ejemplo, para dar ejemplo a la ciudadanía, de ser ejemplos de referencia. Es de las ocasiones que me he sentido más profundamente consternado, por no decir indignado. La vacuna tiene que ir al brazo de la persona que la necesita".

Hay alcaldes de Córdoba, de la comunidad valenciana, de Tarragona, y de todos los colores políticos. Y hay que decir, por muchas explicaciones que den, lo estropean todavía más. Son pocos y esto confirma que ellos son unos jetas y la mayoría de los alcaldes, que esperan a que les llegue su turno para ponerse la vacuna y no adelantarse cual pillos cualquiera, son decentes.