Antonio Herraiz: "A Page no le gusta nada Pablo Iglesias pero se lo tiene que tragar en el Gobierno"

Comenzamos semana y lo hemos hecho mirando a Alemania, porque es donde mejores noticias hemos encontrado en cuanto a la evolución de la pandemia de toda Europa. En las últimas semanas han venido registrando más de 1000 muertos al día durante varias jornadas y hoy 214. En España, en las comunidades que a esta hora han adelantado sus datos, hay muchos matices. Hay regiones como Galicia y Cataluña que contabilizan menos positivos que la semana pasada, pero que ven cómo crecen los ingresos en UCI y en planta. En el caso de Cataluña hay un dato trágico que es el de muertos, 129 en un solo día, el peor desde abril. En Baleares, preocupa la situación de Ibiza, con una incidencia de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes y en Andalucía donde han duplicado la tasa de incidencia en una semana y donde estudian el confinamiento perimetral de Granada, Huelva, Córdoba y Cádiz. De esta forma, Andalucía confinaría todas las capitales de provincia,a partir de mañana, salvo Sevilla y Jaén.

¿Cuándo vamos a notar las fuertes restricciones que se siguen aplicando? Ya sabemos que no son inmediatos. Por eso los cierres perimetrales para todos los municipios o el cierre de bares como el impuesto en Castilla-La Mancha se prolongan durante al menos diez días.

La única esperanza sigue siendo la vacuna pero el ritmo continúa siendo desigual en cada comunidad autónoma. Hoy en Herrera en COPE hemos estado en una residencia de mayores de Tenerife.

Hemos hablado con Matilde, que tiene 81 años, que esta semana recibe la segunda dosis y que sólo piensa en una cosa: “Ver a mis hijos y abrazarlos. Que llevo 6 meses… y ellos también tienen ganas de abrazarme. Y estar, vernos juntos”.

Al margen de la pandemia, hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha estado en Herrera en COPE. Entre Emiliano García Page y el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias no hay especial sintonía. Pero Page se tiene que tragar el Gobierno que preside el secretario general de su partido. Ayer Iglesias comparó la situación de Puigdemont con la de los exiliados del Franquismo, una barbaridad para García Page. Así decía: “¿Qué estarán pensando cientos de miles de familias de republicanos que tuvieron que irse del país como consecuencia del drama de la guerra civil?¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán comparándolo con alguien que claramente ha violentado el orden constitucional que ha sido Puigdemont, a conciencia, sabiendo que lo hacía, y se ha fugado, además, claramente burlándose de la justicia española?”

Ahora, el dilema interno en barones como Page es permanente. No comulgan ni con Iglesias ni con Podemos. Pero saben que gobiernan gracias a ellos y que no conviene alzar mucho la voz para no enfadar al jefe, a Pedro Sánchez.