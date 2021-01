Antonio Herraiz:"Utilizar un cargo en medio de una pandemia para lanzar tu carrera electoral no es ético "

Con los contagios por coronavirus disparados, las comunidades autónomas intensifican las restricciones. No se va a llegar en ningún caso a un confinamiento domiciliario como el que tuvimos en marzo, con un cerrojazo total de la economía, pero médicos, sanitarios, virólogos, epidemiólogos apuestan a la paralización de toda actividad no esencial y a que, por ley, nos obliguen a quedarnos en casa.

Es una decisión impopular y el Gobierno la va a posponer hasta que las cifras se lo permitan. Y esos datos apremian. 40.000 contagios en un solo día, que son consecuencia de las celebraciones de Navidad. ¿Qué están haciendo las comunidades autónomas sin competencias para decretar ese confinamiento domiciliario? Ahí está el caso de Extremadura. todas sus poblaciones están confinadas perimetralmente, no se puede entrar ni salir sin permiso. Y la hostelería y el comercio no esencial está cerrado en todas las localidades de más de 5.000 habitantes. Si no puedes acudir a un bar, a una tienda, te adelantan el toque de queda y también limitan las reuniones, no deja de ser un confinamiento domiciliario encubierto.

Pandemia con la que llevamos ya casi un año y todavía con muchas incógnitas. Hoy un equipo de expertos de la organización mundial de la salud se ha trasladado a la ciudad de Wuham, donde empezó todo para analizar y estudiar en profundidad el origen del Coronavirus. Esta visita coincide con la primera muerte por coronavirus notificada oficialmente en China en los últimos ocho meses. En Wuham vive el español Pedro Morillas, que es entrenador de uno de los equipos de la ciudad. Allí se han intensificado los controles: “Todo lo tienen muy controlado. Cuando sales de la provincia, tienes que hacerte un test. Tienen muchísimo respeto, y no quieren que vuelva. Saben que por cualquier anomalía, puede volver a rebrotar el virus y están atentos para intentar cortarlo”.

Esto en China. En España y en concreto en Cataluña el debate ahora mismo es si aplazan las elecciones autonómicas previstas para el 14 de febrero. Los partidos se reúnen mañana para tomar una decisión y, según lo que han ido filtrando, sólo el PSC y Salvador Illa quieren votar en la fecha fijada inicialmente. ¿Por qué? Porque Moncloa, el PSOE teme perder fuerza con una hipotética suspensión. Ahora mismo Illa parte en una muy buena posición en las encuestas y ven que un aplazamiento sería negativo. Esto demuestra una cosa. Que Illa ha estado utilizando un puesto, un cargo en medio de una crisis sin precedentes para lanzar su carrera electoral. Una estrategia que con 80.000 muertos no parece de lo más oportuna éticamente.