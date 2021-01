Antonio Herraiz:"Conozco poca gente que tenga más amor por los animales que los ganaderos de toros bravos"

Con casi 40.000 contagios en un solo día, con cifras de positivos nunca antes registradas el debate en los despachos es si hay que imponer el confinamiento domiciliario. Lo sugieren comunidades como Andalucía y Castilla y León y la pregunta en la calle va también en esa línea, ¿nos van a volver a confinar o no? La respuesta, a esta hora, sigue en el aire porque el Ejecutivo de Sánchez sigue sin tomar ninguna decisión confiando en que funcionen las medidas que toman por su cuenta los gobiernos autonómicos.

Lo que ya hemos comprobado a lo largo de estos últimos meses es que ninguna restricción o limitación tiene un efecto inmediato. Por eso es importante hacer una foto fija del momento. El dato es revelador. Ahora mismo rozamos una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Antes de las celebraciones de Navidad era de 225. Más del doble. En este momento, ¿estamos mejor o peor que los países de nuestro entorno? También podemos comparar. El 21 de diciembre, la incidencia en España era más baja que en Francia, Alemania, Italia y, por supuesto, que en EEUU o Reino Unido. Ahora, a día de hoy, España tiene 492 casos por cada 100.000 habitantes, y superamos a Italia que tiene 390, a Francia con 347 o a Alemania con 320. Y eso que Alemania, hoy ha vuelto a batir también su propio récord de fallecidos en un solo día con 1.244 muertos.

Los nuevos datos que hemos conocido hoy en España no son buenos. En Navarra han superado los 200 casos, la peor cifra en 2 meses. En Galicia han batido récord de contagios. Y en Cataluña, y este es el auténtico drama de estas cifras que no queremos olvidar, en un solo día han registrado 121 muertos. Y suma y sigue también la presión en los hospitales y en las UCI. Como en el Gobierno y en su cohorte de expertos no se pronuncian, seguimos preguntando a los médicos que están en primera línea. Y con todos los que hablamos coinciden. O limitamos por ley, de forma obligatoria los contactos y la actividad no esencial, o la curva seguirá creciendo de forma imparable. En Herrera en COPE nos hemos situado en un centro de salud de Cieza, en Murcia. Y hemos hablado con José María Almela, médico de familia. El porcentaje de positividad es cada vez más alto. ¿Qué hacemos? ¿Hay que confinar o no? Y nos ha dicho: “El confinamiento ha demostrado que es una medida eficaz para parar el ascenso de los casos. Pero, claro, volver a un confinamiento estricto es muy difícil. También hay que mantener un poco el equilibrio con la economía y al final eso también es importante”.

Además de la pandemia, Filomena, sobre todo su herencia, crea todavía muchos problemas en las calles heladas de Madrid, de Toledo y de Guadalajara, tres de las capitales donde la nevada fue más fuerte. Madrid ha pedido hoy la declaración de zona catastrófica y el ejército, sí, una vez más el ejército a pie de obra, pico y pala, retirando la nieve. Las consecuencias son muy cuantiosas. Y es importante ver más allá de nuestra acera o de nuestra calle. En el campo español, en la ganadería, incluida la de bravo, esa que algunos que dicen ser animalistas no quieren saber nada, hay un auténtico desastre. En los fósforos de Herrera en COPE ha estado Manuel. Tiene una ganadería de toros bravos en la sierra norte de Madrid y este es el panorama. Manuel ha comentado:“Nos dedicamos al ganado bravo, aquí en la tierra de Madrid. Teníamos 17 nacimientos, pero de 17 nacimientos han amanecido muertas 10. De esos 10 había 3 machos de buena raza, de buena familia, que iban a ser toros de lidia en 4 años. No ha podido ser porque han amanecido muertos del frío”.

Poca gente conozco, poca gente, que tenga más amor por los animales que los ganaderos de toros bravos. Y es imposible calibrar lo mal que lo están pasando después de añadir a la pandemia este temporal en el que han muerto muchos de sus animales.