Antonio Herraiz: "A Trump se le ha ido todo de las manos y ya solo le ha quedado reconocer la derrota"

El temporal Filomena sigue abriéndose paso por toda España. Ha seguido nevando esta mañana en gran parte de Castilla-La Mancha, en Madrid, en Castilla y León, en el interior de la Comunidad Valenciana y en Tarragona. La nieve también complica la situación en varios puntos de Murcia. Y de ahí que sea noticia Filomena. Porque que nieve en los picos de Europa, en León, en Cantabria, en Teruel o en Molina de Aragón es de lo más habitual en invierno. No es tan común la cantidad nieve que se acumula a esta hora en Madrid, en Toledo , en Alcoi, en Alicante, en Bocairent, en Valencia, en Morella, en Castellón o en Bullas y Caravaca de la Cruz, en Murcia.

La nieve deja estampas bellísimas como la Sierra de los Molinos, en Campo de Criptana, completamente cubierta de nieve. Pero también genera problemas. De aislamiento de pueblos y de corte de carreteras. La nieve condiciona la circulación en 330 vías de la red de carreteras del Estado donde se prohíbe el paso de vehículos pesados. Los camiones tienen restringido la circulación por carreteras de Madrid, de Cuenca o de Albacete. Y lo ha comprobado Miguel Ángel. Conduce un camión articulado en el que transporta material de higiene personal. Ayer salió de Madrid para cargar en el puerto de Valencia. Cuando ha llegado a Cuenca ya sabe que no va a poder continuar porque está cortado el paso de camiones. Esto nos ha contado: “Pues yo esta noche la he pasado en el Rebollar, al lado de Requena. Y ahora voy dirección Madrid, posiblemente según lo que he oído a los compañeros en Tarancón nos van a volver a cortar. Yo no sé cuándo voy a llegar a Madrid”.

Lo peor está por venir y se van a volver a vivir situaciones como las que han sufrido más de 100 camioneros que han tenido que dormir esta noche en un aparcamiento de Minglanilla, en la provincia de Cuenca, situado junto a la autovía A3. Allí se han llegado a acumular más de 20 centímetros de nieve. La previsión anuncia que a partir de esta tarde va a nevar con especial intensidad en Castilla- La Mancha y en Madrid.

Vamos a seguir de cerca la evolución de Filomena y coincidiendo con esta ola de frío y nieve anota este dato. El precio de la luz se ha disparado un 27% en este arranque de 2021. Cuando el PP estaba en el Gobierno ya sabes que tanto Sánchez e Iglesias -aquí iban siempre de la mano- echaban la culpa a Mariano Rajoy. ¿A dónde miran ahora? Ya sabes. Silencio total. Pues quédate con el dato. En plena ola de frío, el precio de la luz ha subido un 27 por ciento.

La noticia en España se llama Filomena pero el mundo entero sigue mirando a EEUU. El asalto al Capitolio se ha cobrado una vida más. Es el quinto fallecido, en este caso un policía que resultó herido. La falta de seguridad es ahora mismo el principal motivo del debate. ¿Por qué no se pusieron los efectivos necesarios ante una decisión tan importante del Congreso norteamericano? Es lo que se pregunta Sam, un norteamericano que vive desde hace años en España. Coincide que es de Washington, de hecho sus padres siguen viviendo allí y conoce muy bien el capitolio y el entorno. Así ha explicado: “Me llamó particularmente la atención que pudieran llegar tan cerca los manifestantes porque yo recuerdo que en mi infancia las tonterías las justas al lado de los edificios federales. Si la policía no quería que estuvieses allí te quitaban y con una fuerza notable. Yo tengo la opinión de que debió haber cómplices en la policía que dejaron entrar a y acercarse de la forma que lo hicieron”.

Lo penúltimo sobre Donald Trump es que ha admitido la derrota y ha prometido facilitar la transición a Joe Biden. La cosa se le ha ido de las manos y le quedan ya pocas alternativas. Esto es lo penúltimo. Lo último es que según The New York Times, tras el asalto al Capitolio, baraja concederse el indulto a sí mismo. Una decisión de la que no hay precedentes y que confirma el carácter grotesco del final del mandato de Donald Trump.