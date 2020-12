Antonio Herraiz: "Aunque el Gobierno la exprima hasta el final, la llegada de la vacuna es una gran noticia"

Después de la borrachera de marketing en el primer día de la vacuna, hoy han continuado administrándose las dosis. Con apenas focos y menos cámaras. Las que han seguido poniendo hoy forman parte de la primera entrega simbólica que llegó a Guadalajara el sábado. En concreto, 9.000 dosis. Según lo previsto, el primer gran lote formado por 350.000 vacunas debería haber sido recibido esta mañana. Pero ha habido una incedencia.

Todas las vacunas salen de la fábrica que Pfizer tiene en Bélgica. Allí ha habido problemas en la carga de las vacunas para su posterior envío. Esto va a provocar un retraso de varias horas en la llegada del primer gran lote semanal. Lo íbamos a recibir hoy y al final se hará mañana. Tras este contratiempo, que confiemos sea puntual, pues hoy no interesaba que se hicieran muchas fotos. Y aquí influye que el número de dosis es testimonial.

¿Es una gran noticia la llegada de la vacuna? La mejor que podíamos tener. ¿El Gobierno lo va exprimir hasta el final? Nadie lo dudaba tampoco, sabiendo que en Moncloa hay un maestro de la propaganda como es Iván Redondo, sin cartera de ministro, pero más influyente que la mayoría.

Una vez empezada la vacunación, entre los que quieren ponérsela, la pregunta que más se repite es, ¿y cuándo me toca a mí? Se ha empezado en las residencias de mayores y luego será el turno del personal sanitario y sociosanitario que trabaja en primera línea para combatir la pandemia. Después al resto, de sanitarios y a las personas dependientes. Y así progresivamente. Se estima que para finales de verano estará inmunizada una gran parte de la población y se habrá conseguido la deseada inmunidad de rebaño.

Había dudas en un sector de la población muy concreto. Los menores de 16 años. De momento, los ensayos de la vacuna no han experimentado con este grupo y de momento no se les va a administrar la vacuna. Lo aclaraba en 'Herrera en COPE', el presidente de la asociación española de vacunología, Amós García Rojas. “Ya están trabajando los productores de la vacuna en asumir también estos grupos poblacionales en los ensayos y por lo tanto, en un futuro también serán candidatos a la vacuna. No de manera inmediata. Posiblemente eso será más avanzado en el tiempo. A lo mejor en un par de años”, ha comentado.

La llegada de la vacuna es una gran noticia, aunque faltan, al menos 9 meses, para conseguir esa inmunidad de rebaño. Y enseguida detallamos la evolución, que es dispar en las distintas comunidades y por eso obliga a reforzar las medidas.

En Navarra hoy han entrado en vigor nuevas restricciones. Y la comunidad foral se cierra. Así permanecen en Valencia desde las vísperas de nochebuena. Así que no se podrá entrar a Navarra ni para visitar familiares. Además se adelanta el toque de queda a las once lo que complica la cena de nochevieja. Y las reuniones se reducen a seis comensales, si no son convivientes. No se descarta que hasta el 31 de diciembre alguna comunidad más aumenten las limitaciones.