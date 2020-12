Antonio Herraiz: "Y ahora le pides a las fuerzas de seguridad que controlen todo este carajal"

Estamos recorriendo hoy la España de la felicidad en un año tan duro de pandemia. Y la alegría tiene hoy muchos números que algunos custodian ya como si fuera un tesoro. Es el 72.897 del primer premio de la lotería de Navidad y el 6.095 del segundo.

Además de estos dos grandes premios hay otros números agraciados que dejan historias de felicidad por toda España. Alcañiz, que es un pueblo de Teruel, ha repartido uno de los quintos premios. En concreto el del número 49.760. Se han repartido 10 millones de euros. Coincide que el año pasado ya tocó el Gordo en la residencia de mayores. Entonces repartieron 12 millones de euros entre los mayores, familias y trabajadores del centro. Lo recordaba hoy el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu: “Hace unos años nos tocó también un premio de estas características, con una asociación, que fue un club de balonmano o voleibol, y la verdad es que de repente nos toca a todos porque Alcañiz es una ciudad de servicios, casi todo es pequeño comercio y esas pequeñas compras que uno a veces no hace porque no tiene capacidad, pues los regalos pasan a ser mejores, y al final nos toca a todos”.

Su suerte no terminó ahí. Durante la pandemia, no han registrado ni un solo caso de COVID en la residencia. Y hoy, todavía más celebración: un quinto premio en el pueblo. Ignacio Urquizu es el alcalde de Alcañiz: “La gente fue muy disciplinada, pudimos superarlo bastante bien el confinamiento, murieron personas, hubo contagios pero no ha sido como en otras grandes ciudades”.

Hoy la alegría se reparte por toda España a dos días de la celebración de la Nochebuena. ¿Sabemos ya cómo es el plan de Navidad? Hay comunidades autónomas que siguen actualizándolo. En el caso de Castilla-La Mancha mantienen las reuniones familiares, las cenas y comidas en casa con un máximo de 10 personas aunque adelantan el toque de queda a las doce y media. Al final va a haber muchas navidades diferentes, a pesar de lo que anunció el ministro Illa. Comunidades que sólo dejarán entrar a residentes como Valencia, otras que no admitirán allegados, como Murcia y Castilla y León, lugares como Madrid que solo permiten 6 comensales en las reuniones familiares. Y documento administrativo, un salvaconducto que van a solicitar algunas comunidades que es una declaración responsable en la que si te vas a trasladar ratificas que vas a ver a un familiar. Será obligatorio en Madrid, Cataluña, Navarra, Aragón, La Rioja o País Vasco. Y ahora le pides a las fuerzas de seguridad que controlen todo este carajal.