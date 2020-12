Antonio Herraiz:"Cientos de camioneros españoles atrapados en Reino Unido no van a poder volver en Navidad"

El sonido que más se repite en una jornada como la de hoy es este: 72897, cuatro millones de euros.

Los niños que cantan son Alexander René Herrera y Unai Barón y el 72.897 el número premiado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Son 400.000 euros al décimo, de los que Hacienda se queda 72.000. Un premio Gordo muy repartido por toda España, aunque lo fundamental, se ha vendido en Huelva, Granada y Tarragona.

El primer premio ha salido poco después del mediodía. Y el segundo se ha hecho de rogar: 6095.

Es el 6.095, premiado con 125.000 euros al décimo. Como el primero, también se ha vendido por media España. En Alcalá de Henares (Madrid), Gandía (Valencia), Pinoso (Alicante), Badalona (Barcelona) y así en una docena de provincias.

El resto de premios los puedes revisar ya en nuestra web en COPE.ES. Es muy sencillo, metes el número de los décimos que juegas y compruebas si han resultado premiados o no. Enseguida hacemos un recorrido por la España que está de celebración a esta hora en un año muy complicado para todos.

Además de todo lo que tiene que ver con el sorteo de la lotería de Navidad, a dos días de la Nochebuena la noticia sigue en el Reino Unido. La variación del coronavirus, que no es la primera que se detecta esta pandemia, mantiene en jaque a toda Europa, que ha blindado sus vuelos procedentes de Gran Bretaña. En España se tardó en reaccionar, pero finalmente redujeron la conexión aérea para los españoles que vivan en Reino Unido o los residentes en nuestro país. A pesar de esta decisión, prima la incertidumbre. Y el problema principal se plantea ahora para los transportistas.

El domingo se cerró al tráfico el eurotúnel que une Reino Unido y Francia. Esto ha provocado que miles de camioneros hayan quedado atrapados. Es el caso de Javier Laredo. Tiene 40 años y lleva la mitad de su vida como profesional al volante. Javier es de Atarfe, en Granada y tenía previsto pasar la navidad con sus padres, y una hermana. Eso ya no va a ser posible. La mercancía que lleva no es perecedera pero no va a llegar a su destino. Así nos lo cuenta: “Me encuentro al norte de Londres, con una carga para Guadalajara. Pero sin saber cuándo van a dejarnos cruzar para Francia, y además cuando den paso hay miles de camiones esperando así que tardarán un par de días mínimo en descongestionarse la ratonera en que se ha convertido tanto Folkestone como Dover. Además la espera la estoy haciendo solo porque no tengo ningún compañero español por aquí cerca. Así que a llevarlo lo mejor que pueda".

Camioneros bloqueados en el sur de Inglaterra, que no van a poder pasar la Navidad con su familia y dentro de los problemas que ha generado la alerta por la mutación del virus hoy encontramos una buena noticia. El domingo comienza a suministrarse en España la vacuna que la farmacéutica Pfizer ha creado junto al laboratorio alemán Biontech. Los responsables de este laboratorio aseguran que su vacuna también es efectiva contra la nueva variación del coronavirus. Algo que nos deja más tranquilos.