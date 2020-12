Antonio Herraiz: "¿A qué espera España para prohibir los vuelos procedentes de Reino Unido?"

El Gobierno de Sánchez sigue sin tomar ninguna decisión ante la nueva variación del coronavirus detectada en Reino Unido. Hoy ha seguido ampliándose la lista de países que prohíben vuelos con origen en Gran Bretaña. Se incluyen nuestros vecinos de Francia y Portugal, también Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria y así una larga lista. ¿Qué están esperando en España? Moncloa dice que una decisión única adoptada dentro del conjunto de la Unión Europea, una medida que ya veremos si no es demasiado tarde. Además, el ministro Illa ha vuelto a insistir esta mañana que se refuerzan los controles para garantizar que todos los que aterrizan en nuestro país procedentes de Reino Unido lo hacen con una PCR negativa. ¿Es que hasta ahora los controles eran insuficientes?

Al margen de esta polémica, lo que está claro es que aumenta la incertidumbre entre los que tienen previsto regresar a España en las próximas horas. Es el caso de Antonio Campu. Después de varios años trabajando en Londres, vuelve a Alicante para quedarse ya en nuestro país. Tiene el billete para el sábado 26 de diciembre. Hoy se ha quedado casi con lo puesto, apenas una maleta de viaje, porque ha embarcado varias cajas con todas sus pertenencias. Así lo ha relatado: “Yo tenía previsto volar el 26. Esta mañana han pasado por las cajas, que las tenía ya pagadas para el envío, osea que las cajas sí que van, el que puede ser que se quede en tierra soy yo. Yo me he quedado con una maleta de mano, que si estamos confinados tampoco me hace falta mucha ropa, tengo para sobrevivir aquí en la casa”.

De momento, hoy, si eres español y quieres salir del Reino Unido tienes suerte. Si quieres salir a España. Mañana ya veremos.

No es la primera que a lo largo de esta pandemia aparece una mutación. ¿Por qué se le está dando ahora más importancia ahora? Primero, porque los contagios avanzan en toda Europa a las puertas de la Navidad. Si quitamos valor a esa mutación, hará que la relajación sea mayor estos días. Y dos. Ha sido el argumento que ha empleado el primer ministro británico para blindar la ciudad de Londres. Así Boris Jonhson justifica una de las medidas más impopulares que ha tomado hasta ahora. Son argumentos que comparte Salvador Macip,un profesor de la Universidad Oberta de Cataluña que trabaja como investigador en Reino Unido. ¿Esta nueva variación del COVID resta eficacia a las vacunas? La respuesta es que no, aunque hay que esperar. Macip lo confirma: “Es la pregunta clave, y para esta pregunta no tenemos la respuesta. Esta mutación, aunque es cierto que afecta a la proteína contra la cual las vacunas están hechas, en principio no la cambia suficiente como para que los anticuerpos no la reconozcan. Es cierto que sería un problema muy serio si esta variante fuera lo suficientemente diferente porque entonces las vacunas perderían su efectividad”.

Y hoy el socialista Tezanos, en medio de la preocupación por la pandemia, nos ha regalado un CIS. Lo de nos ha regalado suena a chiste. Estaría bien que un día contaran cuánto nos cuestan estas encuestas. De momento el sueldo de Tezanos, son más de 92.000 euros brutos al año. ¿Qué dice hoy el CIS? Que PSOE y Podemos marcan en diciembre su peor dato desde las últimas generales. El pacto con Bildu les pasa factura y serían superados por la suma de PP, Vox y Ciudadanos. Sin elecciones a la vista, con la fiabilidad de las encuestas de Tezanos, y, sobre todo con la que tenemos encima, no sé si tiene especial relevancia.