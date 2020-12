Antonio Herraiz: "La subida del salario mínimo frenará la contratación y traerá más paro"

Esta mañana hemos entrado en el invierno -en concreto a las 11 y dos minutos- y la semana recién estrenada iba a ser una de las de más esperanza de todo el año. Primero porque el viernes es Navidad, con todo lo que supone para el mundo entero. Segundo porque hoy mismo, la Agencia Europea del Medicamento va a dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Se prevé que la autorización llegue en unos minutos. Y tercero porque este domingo, día 27, comenzará a distribuirse por toda Europa. En España, el ministro Illa ya avanzó que las primeras dosis llegarían el sábado 26 para comenzar a vacunar un día después.

Este era el escenario que se había planteado para este lunes, que viendo todo lo que hemos pasado y, sobre todo, las perspectivas que dio la OMS en primavera para tener la vacuna, eran motivos para celebrar, aunque fuera con la sordina. Pero ha aparecido una variante del coronavirus, que se ha detectado en Reino Unido, y que vuelve a poner en jaque a toda Europa. ¿Qué sabemos? Esta mañana, un organismo oficial, como es el Centro Europeo de Prevención y Control de enfermedades, ha confirmado que esa mutación es un 70% más contagiosa, aunque no es más grave. Lo avanzaba también en Herrera en COPE, José Miguel Cisneros, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hay que tener cautela, pero no es más letal. Así ha dicho: ”Las manifestaciones clínicas no son diferentes de la cepa no mutada. De momento no hay datos que digan que esta mutación sea más virulenta, tenga más mayor mortalidad, peor pronóstico. Lo que sí tiene es mayor transmisibilidad”.

Una de las preguntas que más nos estamos haciendo es si esta mutación del coronavirus resta efectividad a las vacunas que empiezan a distribuirse el domingo en España. Todavía hay que saber más de esta mutación, pero todos los expertos coinciden que las vacunas siguen siendo igual de eficaces.

Enseguida escuchamos historias de españoles que viven en Reino Unido y tienen su billete para volver a España esta semana. También te vamos a aclarar por qué el Gobierno de Sánchez mantiene abierto el tránsito aéreo con Reino Unido a pesar de que muchos países como Italia, Alemania, Holanda y Bélgica lo cerraron de inmediato. En esto del coronavirus España nunca ha llevado la delantera. Ya veremos si no nos arrepentimos.

Pero hoy es noticia el salario mínimo. O Podemos quiere que lo sea. Porque a pesar de la pandemia, a pesar de la preocupación que trae esa variación del coronavirus detectada en Reino Unido, Pablo Iglesias quiere cerrar el año con una medalla más en su solapa. Y quiere que sea una subida del salario mínimol. Esto ha abierto la enésima grieta en el Gobierno, porque el PSOE, y en especial la ministra Calviño, no es partidaria. Pero la ministra de Trabajo es de Podemos. Y siguiendo las directrices de su jefe de filas apuesta por el incremento. Al margen del debate, cuando muchos empresarios están pensando qué hacer con sus negocios o, en el mejor de los casos, si reducen sus plantillas, no parece que sea un incentivo la subida del salario mínimo. Si Sánchez va a permanecer firme o no, con los presupuestos ya encarrilados, es una incógnita viendo los antecedentes que arrastra. Dependerá del rédito político que le sugiera Iván Redondo.