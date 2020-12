Antonio Herraiz: "Illa dijo que no habría 17 navidades diferentes. Justo lo que vamos a hacer"

La vacuna del coronavirus llegará a España el domingo 27 de diciembre. Esto puede que te suene, porque ya lo anunció ayer la presidenta de la comisión europea y te lo contamos aquí además en MEDIODÍA COPE. Pero en todo lo que tiene que ver con la vacuna, el Gobierno está muy interesado en rentabilizar cualquier paso que se dé. Aunque sea para confirmar lo que ya se conocía. Y es lo que ha hecho hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Porque cuando le han preguntado cuántas dosis recibirá España en esta primera fase, no ha sabido responder: “Va a ser un número significativo de dosis, no van a ser todas las que quisiéramos, esto va a ser un proceso progresivo, el de vacunación, y por tanto, hay que respetar las prioridades que han marcado los expertos”.

Hoy Illa no ha ofrecido ningún dato especialmente novedoso sobre la vacuna. Pero sí es interesante escuchar lo que dijo el Ministro de Sanidad el 26 de noviembre. No hace tanto, ¿verdad? Ni un mes. Entonces ya nos preguntábamos cómo iban a ser las celebraciones de Navidad. Y Salvador Illa, en el Congreso decía esto: “No habra 17 navidades. Habrá una Navidad en cada hogar que lo quiera celebrar en nuestro país. Y yo quiero que la gente lo celebre con responsabilidad. Estamos haciendo un esfuerzo para trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo sobre qué es razonable hacer para lanzar un único mensaje a la ciudadanía”.

Si nos fijamos en los distintos planes que han avanzado ya los gobiernos autonómicos, la situación va a ser justo la contraria a la que -decía el ministro- estaban trabajando. A la comunidad valenciana no podrá ir nadie que no sea residente. A Madrid sí pero en la mesa de Nochebuena solo se van a poder reunir 6 comensales. Y en Cataluña, la Generalitat vuelve a mirar a la hostelería.

Los bares y restaurantes solo podrán servir desayunos y comidas y durante un tramo reducido. Por Herrera en COPE ha pasado Pepe. Tiene un bar de tapas en Mataró. Antes de la pandemia, daba trabajo a 14 personas. Ahora mismo, detrás de la barra solo está él y su hermano y tienen a dos empleados en la cocina. No le salen los números:

La Navidad no va a ser igual en todas las comunidades "Y a parte que nosotros, ya me dirás, levantar la persiana, encender luces y todo lo que conlleva eso para una hora y media de bocadillos, no salen los números".autónomas. Y eso va a pasar por la falta de liderazgo del Gobierno en medio de la pandemia. No busquen otra explicación.