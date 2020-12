Antonio Herraiz:"A los que piden morir como les dé la gana, que escuchen a los médicos"

Último viernes antes de Navidad, a las puertas del fin de semana previo a nochebuena, muchas celebraciones siguen en el aire. Fundamentalmente, porque todas las comunidades que han presentado su plan para estos días insisten en que todo puede cambiar y porque hay gobiernos autonómicos que han abierto una senda de restricciones que pueden ampliarse.

Todos miran a Valencia. El gobierno del socialista Ximo Puig ha sido el primero en anunciar el cierre perimetral más férreo para esta Navidad. Sólo podrán entrar a la comunidad valenciana los que demuestren que tienen allí su lugar de residencia. Es decir, la salvedad de los familiares y allegados no sirve. Si tengo a mis padres en Alicante o en Castellón, pero estoy empadronado en Albacete o Tarragona, no podré visitarles esta Navidad.

Y hoy en la Comunidad valenciana, encontramos todo tipo de situaciones, de familias que tienen que cambiar de plan. Vicente Morro es de Valencia. Tiene cinco hijos y una trabaja fuera. Está empadronada en su lugar de residencia. Esta mañana se han derrumbado todos sus planes:"Habíamos hecho el prorrateo, el reparto de días digamos, por otra parte también tradicional porque siempre se alterna con una familia y con otra pero en este caso pues ha tocado ahora empezar a reestructurar desde ayer que tenemos las noticias y tocar restructurarlo todo"

De momento, Valencia es la única comunidad que anuncia un cierre perimetral total. Cataluña que hoy ha detallado también su plan dejará entrar y salir los días clave para ver a familiares. En cambio impone nuevas restricciones para la hostelería. Nada de cenas en bares y restaurantes. Sólo desayunos y comidas. Y en el caso de Madrid, la novedad es que limitan las reuniones, los días clave a 6 personas si hay no convivientes. Son tres escenarios, hay muchos más, porque a pesar de que el ministro Illa dijo que no iba a haber 17 navidades diferentes, finalmente va a ser así. Las situaciones concretas de cada comunidad, actualizadas, las puedes revisar en nuestra web, en COPE.ES.

Y la ley de la eutanasia sigue su tramitación parlamentaria. Los defensores de la nueva norma defienden que cada uno tiene derecho a morir como le de la gana. Y por eso quiero que hoy escuches este testimonio. Habla el doctor Miguel Sagredo. Y cuenta un caso real. La hija de una mujer, mayor, le pide a un compañero de Miguel la eutanasia para su madre. Que el doctor acabe con la vida de su madre. La respuesta que hemos visto en la iniciativa Vividores refleja la realidad a la que se van a enfrentar muchos médicos: "El médico le dijo mira vamos a hacer una cosam como estás en la habitación, yo voy a salir fuera de la habitación y tú te quedas dentro, no hace falta que tengas una inyección, tú le pones una almohada o cojín encima de la cabeza, aprietas un poco, tal y como está tu madre unos 15 segundos, y no va a sufrir y entonces sales y me dices que tu madre ha muerto y yo te hago el certificado de defunción. Y entonces hija dice "Pero Xavi, esto es matarla" y dice "Ah, ¿y lo que me estás pidiendo a mi? Osea que el problema es que no quieres matarla tú y quieres que lo haga yo sanitariamente, ¿no?".

¿A que no hace falta decir nada más?