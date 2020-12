Antonio Herraiz:"Si el Gobierno hubiera apostado por una ley de paliativos nos hubiera ido mejor a todos"

La vacuna del coronavirus llegará a Europa antes de que finalice el año. Era algo impensable en marzo, en abril o en mayo, cuando los ensayos cogieron velocidad de crucero. A España llegará en diez días, aunque como nadie es capaz de asegurar que se va a empezar a distribuir el mismo día en todos los países, la presidenta de la comisión europea se ha limitado a decir que entre el 27 y el 29 de diciembre estará en toda Europa.

Es la esperanza para una pandemia que en España ha dejado 70.000 muertos y que sigue causando estragos en una semana en la que se va a definir el plan de Navidad. Una Navidad que como te venimos contando, el Rey no va a pasar en España. Como todo padre, quería estar junto a sus hijos en unas fechas tan especiales y en un año muy complicado para él. Pero la situación sanitaria no invita. Es una persona de riesgo y finalmente se quedará en Abu Dabi. La noticia la ha adelantado Carlos Herrera esta mañana, el Gobierno la reduce al ámbito privado y el líder de la oposición se limita a respetar: "Respetamos las decisiones que tome el Rey D. Juan Carlos, que tome la Casa real y lo único que tengo que decir, cómo le dije ayer a Pedro Sánchez, es que no puede haber miembros del Gobierno de España criticando al Jefe del Estado, eso es una responsabilidad que tiene Pedro Sánchez, de poner orden en su gobierno y de dejar de permitir que Podemos ataque a las instituciones".

En la decisión del Rey prima la salud, la situación sanitaria, sí, pero también la presión que se viene ejerciendo sin disimulo desde el propio Gobierno contra la monarquía.

Por lo demás el Congreso aprueba hoy el primer gran trámite de la ley de la eutanasia. Lo ha hecho por la vía rápida. Tenía prisa. Si se hubieran dado tanta prisa por impulsar una ley que garantice los paliativos nos iría a todos mejor. No han contado con los expertos ni tampoco ha escuchado a enfermos como Andrés. Tiene 17 años y padece una enfermedad extremadamente rara llamada laminopatia, que no tiene cura. Apenas la padecen 9 personas en España. No se puede mover, no tiene masa muscular y las dificultades respiratorias son constantes. Pese a ello, no pierde la sonrisa: "Si lo llevo mal,¿en que va a cambiar? En nada. No por llevarlo mal me voy a currar. Yo tengo dos opciones. La enfermedad va a seguir ahí, puedo elegir llevarlo bien o llevarlo mal, triste, deprimido, enfadado y yo pues he elegido el camino de la alegría, porque tengo una vida maravillosa, no puedo pedir más".

Pues no. No interesa a escuchar a jóvenes como Andrés o como a Jordi Sabaté, enfermo de ELA, que siguen apostando por la vida y que exigen más cercanía, más ayuda y más cuidados por parte de la administración.