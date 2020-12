Antonio Herraiz: "Algunos, con tal de desestabilizar al Rey, se inventan lo que sea"

El presidente Pedro Sánchez va a permanecer en cuarentena hasta el día de Nochebuena. El lunes estuvo comiendo con Emmanuel Macron y el Elíseo ha confirmado que el presidente francés ha dado positivo por coronavirus. Cumpliendo el protocolo, Sánchez tiene que anular su agenda y los contactos hasta el 24 de diciembre.

Es un ejemplo de lo que nos puede pasar a cualquiera, cuando todos estamos perfilando cómo van a ser nuestras celebraciones de Navidad. Hoy hemos sabido que Madrid no va a cerrar la hostelería y va a permitir salir y entrar para ver familiares. Cantabria va a seguir el plan de Sanidad. Es decir, permite la movilidad de familiares y allegados y máximo 10 personas en reuniones. Baleares limita la hostelería a las terrazas en Mallorca y La Rioja solo permitirá abrir bares y restaurantes hasta las 20.00 horas en las fechas señaladas. Se van definiendo los planes que son susceptibles de cambiar. La evolución de la pandemia no es buena en España.

Y hoy hemos sabido que el Rey Juan Carlos no va a volver a España esta Navidad. Lo ha adelantado en exclusiva esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE: “A los más próximos les ha hecho llegar la idea de que al ser persona de alto riesgo, en este momento de pandemia, lo mejor es la prudencia y permanecer en Abu Dabi, con la esperanza de que todo mejore. El Rey Don Juan Carlos ha decidido no viajar a España en estas fechas de Navidad, como él pretendía, como él quería”.

Don Juan Carlos quería venir, te lo adelantó el propio Carlos Herrera durante este mes, pero finalmente se quedará en Abu Dabi, donde lleva ya cuatro meses. El rey emérito pretendía pasar la Navidad junto a su familia. ¿Qué padre no quiere estar con los suyos en fechas tan importantes?

Sin embargo, la situación de la pandemia, la mala evolución del coronavirus en todo el mundo, le ha llevado a aplazar su vuelta para otro momento.

A partir de ahí, pues tampoco hay que ocultar las presiones que siguen ejerciendo desde el Gobierno, presiones a Felipe VI para que se desvincule de su padre. El ala de Podemos no oculta en público la tirria que tienen a la monarquía y en el PSOE, con los presupuestos encarrilados, prefieren ir de poli bueno con el rey. Valoraba la noticia adelantada por Herrrera el ministro Ábalos. Así contaba: “Si viene porque vienen y si no viene porque no viene. Es una decisión particular y que estima pasar la Navidad como mejor considere. Eso sí que es un derecho que creo que nadie puede cuestionar”.

Por cierto, que Carlos Herrera, también a primera hora, desmentía lo que ha publicado el diario catalán Ara acerca de un supuesto ingreso en el hospital del Rey Emérito por coronavirus. Una noticia completamente falsa la del ingreso de Don Juan Carlos que después ha desmentido Zarzuela.

Algunos, con tal de desestabilizar al Rey, se inventan lo que sea.